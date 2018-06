Für Fans von schnellen Autos ist ein Besuch auf der BB-Kartbahn in Bremen-Walle sicherlich genau das Richtige. Auf 600 Meter heißem

Asphalt können Nachwuchsrennfahrer ihr

Geschick in elf scharfen Kurven über zwei

Etagen austesten. Gefahren wird stilecht mit Integralhelmen, in Rennoveral und Handschuhen – das gesamte Equipment wird vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. Nachwuchs­piloten ab acht Jahren starten ihre Rennkarriere zunächst in speziellen Kinderkarts. Wer bereits ein wenig älter ist, darf in die Racing-Karts steigen.

Action, Spaß und Adrenalin pur – das bietet Paintball. Bei dem Spiel – das sowohl In- als auch Outdoor angeboten wird – treten zwei Teams, ausgestattet mit Farbmarkierungs­waffen, gegeneinander in den sportlichen Wettkampf. Dabei sind sowohl Kondition,

Reaktionsschnelle und Kommunikations­fähigkeit gefordert. Antreten zum Nervenkitzel können Interessierte bei der Schwaneweder Anlage namens Paintball in Nord sowie der BadBallz Paintballbase in Ganderkesee.

Ein ähnlich spektakuläres und actionreiches Erlebnis verspricht Lasersky – die außergewöhnliche Themen-Lasertag-Arena in Bremen-Findorff. Die vielen verschachtelten Gänge und Räume sowie das offene Hangar mit einem Spaceshuttle bieten in unterschiedlichen

Themenwelten zahlreiche Möglichkeiten für Hinterhalte, Verstecke oder Fallen.

Wer nicht in die Berge fahren kann, aber dennoch hoch hinaus möchte, kann sein Talent bei der Boulder Base Bremen oder in der

Boulderhalle von Linie7 austesten. Für ganz Mutige bietet sich Big-Balls-Bubble-Soccer an – ein skandinavischer Trendsport, bei dem sich bis zu vier Spieler pro Team in sogenannten Körper-Airbags ins Getümmel stürzen. Das lustige Vergnügen wird eigentlich auf einem Fußballfeld gespielt – nun aber auch Indoor.

Wetterunabhängigen Spaß und jede Menge Action bieten erfahrungsgemäß auch die bei Binnen- und Butenbremern beliebten Indoor-Spiel­plätze Kiddo Erlebniswelt und Spiel

Coolisse sowie das Bremer Abenteuerland. Dort können sich Kinder, Jugendliche und

Erwachsene nach Herzenslust austoben und dabei auf Gleichgesinnte treffen.

Für Abenteurer und Strategen bietet sich auch die Teilnahme beim Live Escape Game „The Key“ in der Bremer Überseestadt an. Dieser ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und hat sich als generationsübergreifendes Ereignis bewährt. Der Hintergrund: Ein Raum, eine Geschichte und viele Rätsel, die die Teilnehmer innerhalb von einer Stunde als Team gemeinsam lösen müssen. Um dem Geheimnis des jeweiligen Raums auf die Spur zu kommen, den Schlüssel zu finden und das Schloss zu knacken, sind vor allem Verstand und Fantasie gefragt. Wer nun Lust auf ein richtig großes Abenteuer bekommen hat, muss sich im Vorfeld lediglich für eines der beiden Themen entscheiden: „Das Geheimnis des Hafenmeisters“ oder „Das Logbuch des Kapitäns“.