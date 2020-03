Gemüse und Obst, Fleisch und Backwaren: Das Angebot an frischen Lebensmitteln auf dem Wochenmarkt bleibt den Bremern vorerst erhalten. (Anika Seebacher)

Die Bremer City bietet in diesen

Tagen ein ungewohntes Bild. Sieht man in der Söge- oder der Obernstraße im Frühling sonst zahlreiche Passanten beim Einkaufsbummel, so sind auch in der Hansestadt die Auswirkungen der Coronapandemie zu spüren. Es sind weniger Menschen auf den Straßen unterwegs, zahlreiche Geschäfte haben geschlossen und die Straßenbahnen sowie Busse verkehren seltener. Das Coronavirus hat Bremen und seine Bewohner fest im Griff.

Im Sinne der Verbote, auf die sich die Bundesländer gemeinsam mit der Bundesregierung geeinigt haben, sind seit Mittwoch zahlreiche Läden dicht. Öffnen dürfen nur noch Lebensmittelhändler, Sanitätshäuser, Drogerien und Apotheken, Tankstellen, Geldinstitute, Bau- und Gartencenter sowie die Wochenmärkte. Industrie- und Handwerksbetriebe gehen weiterhin ihren Aufträgen nach. In Restaurants verläuft das Tagesgeschäft in veränderter Form, da die Gastronomie nur noch von 6 bis 18 Uhr ihre Gäste bewirten dürfen. Daher stellen einige Wirte einfache To- go-Gerichte zur Verfügung, um einen einfachen und schnellen

Zugang zu frischen Mahlzeiten zu ermöglichen. Für die regulären Lieferdienste gelten indes Sonder­regelungen.

Ein Blumenhändler informiert, dass der Betrieb weitergeht. (Anika Seebacher)

Während viele noch gar nicht recht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen, müssen andere die Versorgung aufrechterhalten und auf die steigende Nachfrage reagieren. So sind in Bremen und der

Region zahlreiche Mitarbeiter im Einsatz, um den Bürgern ein normales Leben zu ermöglichen. Dabei gehen sie oft an ihre Grenzen, wie angesichts leergefegter Supermarktregale und steigender Paketlieferungen deutlich wird.

Um die Kunden und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen haben viele Geschäfte die Anzahl der Desinfektionsmittelspender erhöht oder bieten Tücher zur Reinigung der Einkaufswagengriffe an. Auch offene Türen in Bäckereien helfen, da nicht jeder Kunde die Türklinke benutzt. Paketzusteller dürfen die Lieferungen kontaktlos zustellen. In den Geschäften regeln ferner zum Teil spezielle Maßnahmen den Besuch. So geben etwa Markierungen am Boden den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand vor und es gibt Höchstabgaben bei bestimmten Produkten, um Hamsterkäufe zu unterbinden. Immerhin betonte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, dass diese nicht nur unnötig seien, sondern auch der Gesellschaft schaden.