Sommer in Niedersachsen (Hauke-Christian Dittrich, dpa)

Der größte, von der Deutschen Lebens-

Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bewachte Baggersee und zugleich der größte Binnensee Bremens ist der Sportparksee Grambke. Ein großer Strand, kleinere Badebuchten, eine Liegewiese, ein Nichtschwimmerbereich, eine Beachvolleyball-Anlage, ein Imbiss, eine DLRG-Rettungswache, Toiletten, ein Wanderweg rund um den See und mehr bieten perfekte Bedingungen für einen entspannten Badetag. Der See ist so weitläufig, dass dort diverse Wassersportvereine angesiedelt sind. Man kann segeln, surfen, tauchen, angeln, rudern, Kanu und Drachenboot fahren.

Wie Perlen an einer Kette reihen sich unterdessen verschiedene Baggerseen, die beim Bau der Autobahn A 27 entstanden sind, aneinander. Aufgrund ihrer Sandstrände sind sie bei kleinen und großen Badegästen beliebt. Der Stadtwaldsee am Hochschulring im Stadtteil Horn-Lehe, den viele unter dem Namen Unisee kennen, ist das größte der Gewässer nahe der Autobahn. Zwei Strände, Spielgeräte, ein Kiosk, Wanderwege, ein Restaurant und die angrenzende Uniwildnis sorgen für beste Unterhaltung. Sogar Taucher und Surfer sind an dem von der DLRG überwachten See zu Hause.

Der Waller Feldmarksee bietet ebenfalls einen Sandstrand, einen Nichtschwimmerbereich, Spielgeräte für Kinder, einen mobilen Kiosk, Sanitäranlagen und eine DLRG-Station. Zugänglich ist das Gewässer von der Waller

Straße aus, wo sich auch ein Parkplatz befindet. Auch am Mahndorfer See – mit Zufahrt über den Bollener Kirchweg – gibt es einen Sandstrand, einen separierten Nichtschwimmerbereich, einen DLRG-Wachturm, einen Kiosk und Toiletten. Beim Achterdieksee in Oberneuland sind Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich durch einen langen, begehbaren Holzsteg getrennt. Ansonsten warten neben der Natur­idylle unter großen Bäumen ein mobiler Kiosk, Grillmöglichkeiten und Sanitäranlagen auf die Badegäste. Erreichbar ist der See vom Rockwinkeler Achterkampsfleet aus. Der kleine Bultensee am Ginsterweg in Blockdiek gehört ebenso zur Perlenkette von Baggerseen an der Autobahn 27, die mit Nichtschwimmerbereich, Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatte, Kiosk und Co. tolle Bedingungen für sommerlichen Badespaß bieten.

Mitten in Huchting an der Straße Am Sodenmatt liegt der Sodenmattsee. An dem idyllischen Baggersee gibt es eine Badebucht mit Sandstrand, Nichtschwimmerbereich, Spielplatz, Imbiss und Toiletten. Die große Grünanlage rund um den See lädt zum Spazieren ein. In der Nähe befindet sich die Stadtteilfarm Huchting, die mit ihren Tieren und einem Spielplatz ein Treffpunkt für Familien ist.

Zwei Seebäder – also natürliche Seen, die als Freibäder mit Umkleidekabinen, Kiosk, Rutsche und Co. gestaltet sind – gibt es ebenfalls in der Hansestadt. Eines ist das idyllische Sommerbad Grambker See in der Grambker Dorfstraße 52, das vom Sportverein 1. FC Burg betrieben wird. Das andere ist die Rottkuhle an der Nauheimer Straße in Arbergen. Die Anlage gilt als Bremens kleinster Badesee und wird von einem Bürgerverein betrieben.

Eine idyllische Badewanne für viele Stadtbewohner ist darüber hinaus der Werdersee, zu dem Wasserratten über die Weserinsel Stadtwerder gelangen. Genau genommen ist der Werdersee ein Nebenarm der Weser. Dort locken Sandstrand, Liegewiesen, ein Nichtschwimmerbereich und endlose Deiche, auf denen man radeln, skaten und spazieren gehen kann. Die Badebucht wird von den Rettungsschwimmern der DLRG bewacht.

Auf der anderen Seite des Stadtwerder, auf der Höhe des Café Sand, kann man in der Weser baden. Wer mag, schippert mit der Sielwallfähre der Reederei Hal över vom Osterdeich hinüber zum Badestrand. Auch an der Uferaue Habenhausen, einem renaturierten Seitenarm der Weser, kann man im großen Fluss baden. Allerdings ist an beiden Orten Vorsicht geboten. Sie sind keine offiziellen Badestellen, nicht von der DLRG überwacht und in der Weser können durch die Tide sowie vorbeifahrende Schiffe starke Strömungen auftreten. Wenn überhaupt, sollte man nur unter der Aufsicht der Eltern im seichten Ufer planschen. Hinausschwimmen kann man dort nicht.

Wer das maritime Flair des Flusses auf sichere Art genießen will, verlässt kurzerhand das Stadtgebiet und besucht die Weserbadestelle Juliusplate östlich der Ortschaft Berne. Die rund 40-minütige Autofahrt von der Bremer

City aus lohnt sich: Es lockt ein 200 Meter langer Strand mit feinem Wesersand, eingerahmt von zwei kleinen rot-weißen Leuchttürmen.

Dixi-Toiletten, eine Gaststätte und einen Campingplatz gibt es in nächster Nähe. In den Sommermonaten passt der Wasserrettungsdienst sonnabends und sonntags von 12 bis 18 Uhr auf kleine und große Badegäste auf.