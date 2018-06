Eingebettet in ein liebevoll gestaltetes Ambiente gibt es in Deutschlands einzigem Heimcomputermuseum Homecomputer, Arcade-

Automaten, Spielkonsolen und Flipper der 1970er- und 1980er-Jahre zu bestaunen. Die chronologisch aufgebaute Dauerausstellung umfasst zahlreiche Ikonen der Zeit. Und das Beste: Die Geräte sind funktionsbereit und mit Software ausgestattet; sie können – und sollen – benutzt, erforscht und erlebt werden.

Im OCM, das seit 2008 ehrenamtlich betrieben wird und seit 2009 als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, kann man alte Spieleklassiker zocken, eigene Programme schreiben und Computer­geschichte hautnah erleben. Neben der regulären Öffnungszeit dienstags von 18 bis 21 Uhr gibt es regelmäßige, individuell buchbare Führungen. Jeweils am zweiten Sonnabend im Monat wird zudem der Arcaderaum geöffnet. Von 14 bis 19 Uhr stehen auf 100 Quadratmetern klassische Spieleautomaten und Flipper für alle ab 16 Jahren zur Verfügung. Ein Event, das zahlreiche Fans hat und am 14. Juli sowie 11. August stattfindet.

Am Sonntag, 29. Juli, von 10 bis 18 Uhr beteiligt sich das OCM zudem am Museumstag im Rahmen des Oldenburger Kultursommers. Um 12 und 16 Uhr gibt es Führungen für Interessierte, alternativ kann das Museum mit einer Quiz-Rallye eigenständig erschlossen werden. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.