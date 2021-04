So soll das Kaffeequartier mal aussehen. (GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen)

Seit rund 15 Jahren wächst und gedeiht die Überseestadt. Eines der augenfälligsten Bauprojekte bildet das Gebäudeensemble am Europahafen-Kopf. 2021/2022 soll das Projekt fertiggestellt sein und der Bauherr selbst – die Bremer Zech Group – wird dort ihr seine neue Zentrale einrichten. Aber auch zahlreiche Wohnungen finden dort Platz. Das 18-stöckige Bürohaus soll von zwei Lofthäusern flankiert werden. Die Gebäude werden auf Straßenebene als öffentliche Hallen gestaltet mit Streetfoodmarkt, Ausstellungsbereichen, Fahrradstationen und mehr.

Das Unternehmen Justus Grosse hat in den vergangenen Jahren mehr als 450 Millionen Euro in die Realisierung von Wohn- und Büroobjekten investiert, etwa das dreieckige Bürogebäude Bömers Spitze. Aktuell wird in Kooperation mit der Zech Group und der Gewoba am Europahafen an der Konsul-Smidt-Straße das Projekt Europaquartier realisiert. Auf dem Gelände des ehemaligen Schuppen 3 entstehen bis 2022 rund 500 öffentlich geförderte sowie frei finanzierte Wohnungen, Büro- und Dienstleistungsflächen, eine Kindertagesstätte sowie Räumlichkeiten für Gastronomie, Kreativwirtschaft und Handel.

Ein weiteres Bauvorhaben ist der Kellog-Pier, die Umgestaltung des ehemaligen Kellog-Werksgeländes auf der Überseeinsel. Dafür werden auch bestehende Kellog-Gebäude in origineller Weise neu genutzt. In den Gebäuden 30 und 31 waren früher Teile der Kellogg-Verwaltung untergebracht, im September 2020 läuteten dort für die zwei ersten Klassen der Interimsschule das erste Mal die Schulglocken. Das alte Getreidesilo wird ebenfalls nicht abgerissen, sondern seit vergangenem Jahr zu einem Hotel umgebaut. Auch die benachbarten ehemaligen Gewerbeareale von Reimer Logistics und der Rickmers Reismühle sollen umgestaltet werden. Die Specht Gruppe, selbst in der Überseestadt ansässig, verantwortet das Gelände der Reismühle.

Im Bereich um die Straße Am Kaffeequartier werden in diesem Jahr ebenfalls Spatenstiche für neue Bebauungen erfolgen. Das gleichnamige Projekt umfasst zwei Wohnhäuser mit Gewerbeflächen, Kindertagesstätte und Tiefgarage. Das Grundstück zwischen den Straßen Am Kaffeequartier und Johann-Jacobs-Straße entwickelt das Detlef Hegemann Immobilien Management unter dem Namen Neues Kaffeequartier zu einem Wohnquartier mit mehr als 135 Wohnungen und begrünten Innenhöfen.

2020 wurden die Überseegärten im Bereich Kommodore-Johnsen-Boulevard und Herzogin-Cecilie-Allee fertiggestellt. Mehr als 150 Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Tiefgaragenstellplätze sind entstanden. An der Hafenkante zwischen Kommodore-

Johnsen-Boulevard und Herzogin-Cecilie-Allee entsteht das Cecilien Quartier. Im Sommer dieses Jahres können die zwölf Wohn- und zwei Geschäftshäuser bezogen werden.

Aktuelle Bauprojekte, die überwiegend gewerblich geprägt sind, sind das zehngeschossige Bürohochhaus mit Namen View in der westlichen Überseestadt, das fünfgeschossige Büro- und Hotelensemble Üeins am Hansator sowie ein Büro- und Verwaltungsgebäude des Unternehmens Stroever Schellack Bremen zwischen den Straßen Auf der Muggenburg und Reeperbahn. An der Nordstraße entsteht bis 2022 zudem eine neue Berufsschule für Großhandel, Außenhandel und Verkehr.

Auch das vergangene Corona-

Krisenjahr konnte am anhaltenden Bauboom nichts ändern. Einzelhändler und Dienstleistungsunternehmen, Gastronomien und Kulturschaffende hatten jedoch zu kämpfen. Um weiter für die Gäste und Kunden da sein zu können, wurden die Geschäftsleute während der Lockdowns kreativ. „Es wurde nach Alternativen gesucht, um die Gäste sicher zu begrüßen. Es gab etwa virtuelle Ausstellungseröffnungen, Theatervorstellungen im Hof oder Außer-

Haus-Angebote und Lieferservices“, blickt Maren Benkenstein von Überseestadt Marketing zurück. Der Verein ist im Quartier für verschiedene Veranstaltungsformate verantwortlich. „Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bremen weiterführen und für die Überseestadt gemeinsam unterschiedliche Maßnahmen durchführen“, sagt Benkenstein. Kleinere Events wie den Tourentag oder den Maritimen Familientag würde sie dieses Jahr gern wieder veranstalten. „Wir hoffen, dass es die besonderen Umstände erlauben.“ Gemeinsam mit den anderen Akteuren der Überseestadt hoffe sie, dass das Leben ins Quartier zurückkehrt.