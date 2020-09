Radelnd ein neues Quartier entdecken. (WFB / Ingo Wagner)

„Kaffee, Kajen und Kultur“ heißt ein Fahrradrundkurs, der zu vielen spannenden und geschichtsträchtigen Orten in der Überseestadt führt. Die rund 15 Kilometer lange Tour zeigt die vielfältigen, gegensätzlichen Seiten der Überseestadt zwischen alten Hafenanlagen und moderner Architektur, aktiven

ajen und attraktiven Boulevards – jede Menge maritimes Flair inklusive. Unterwegs locken Bänke an der Überseepromenade oder am Waller Sand, Cafés und Restaurants zum Verweilen.

Die Tour wurde von der Initiative „Bremen Bike it!“ für die Überseestadt ausgearbeitet. Die Bremer Touristik Zentrale bietet einen Teil der „Bike it!“-Touren, die auch durch weitere Ortsteile der Hansestadt gehen, mit einem Gästeführer an. Aber auch auf eigene Faust können sich Pedalritter auf den Weg machen, um das neue Quartier an der Weser zu entdecken. Eine Radwanderkarte hält zum Beispiel das Infocenter Überseestadt bereit, das der Verein Überseestadt-Marketing Am Speicher XI betreibt. Zum Download und Ausdrucken gibt es sie im Internet unter der Adresse www.bremen.de und dem Stichwort „Bike it“. Auch eine passende Handy-App mit dem Namen Bike Citizens ist verfügbar und kann

in gängigen App-Stores kostenlos

heruntergeladen werden.