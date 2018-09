Dieses Mal übernahm der stellvertretende Ortsbrandmeister Holger Prigge die Organisationsleitung.

Die Ehrenamtlichen haben mit der Unterstützüng ihres Helferteams ein attraktives Fest für Jung und Alt organisiert. Sie bedanken sich bei allen Sponsoren, die das Erntefest unterstützen. Zu den

Höhepunkten des Festreigens gehört der große Festumzug am Sonntag. „Wie rechnen mit bis zu 100 Erntewagen“, sagt Prigge

voller Vorfreude.

Den Auftakt der drei Festtage bildet heute um 19.30 Uhr das bei den Kindern beliebte Laternelaufen. Der Sternmarsch startet von drei Orten – von Postels in Bornreihe, von Lütjen in Friedensheim und von Rüffler in Wallhöfen. Die Kinder marschieren mit ihren farbenfrohen Lampions unter Musikbegleitung durch die Ortsteile und treffen sich schließlich auf dem Festplatz zum großen Finale. Dort erhalten sie laut Festkomitee Gutscheine für die Karussells.

Kicker in Lebensgröße

Nach dem Lichterzug durch das Dorf lockt der Dörfer-Mehrkampf Teilnehmer und Schaulustige gleichermaßen ins Festzelt. Die Mannschaften treten im Groß-Kicker- Turnier gegeneinander an.

Auf dem Festplatz laden indes Kinderkarussells zum Mitfahren ein. Verkaufsstände auf dem kleinen Jahrmarkt sorgen für das leibliche Wohl. Schon am ersten Festtag soll kräftig gefeiert werden, denn um 21 Uhr beginnt die große Oktoberfestparty mit der Band Musik-Train. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend folgt ab 14 Uhr der Festnachmittag mit einer Andacht von Pastor Wolfgang Starke und dem Posaunenchor Wallhöfen-Hambergen. Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und

Kuchen. Die Hüttenbuscher Hauskapelle begleitet den Nachmittag weiter mit stimmungsvoller Musik. Außerdem führt die Bornreiher Theatergruppe lustige Sketche auf. Eine Kindertanzgruppe sowie die Hip-Hop-AG aus Wallhöfen und weitere Tanzgruppen werden die Gäste mit ihren Darbietungen unterhalten.

Ab 20.30 Uhr ist Partytime: Die Musiker von Line Six und dem Night Life Team sorgen für ausgelassene Stimmung und tolle Musik für jeden Geschmack. „Ob Rock, Pop, Oldies oder Charthits, das Musikprogramm ist vielseitig und wird individuell angepasst“, kündigt die Band im Internet an.

Zu einer Premiere laden die Organisatoren am Sonntagmorgen ein. Ab 10 Uhr wird im Festzelt fröhlich gefeiert und getanzt, wenn es heißt „Frühtanz mit Dust’N

Music“ und dem Entertainer Peter Dust. Anschließend gibt es eine Erbsensuppe. Gestärkt setzt sich um 12 Uhr die Parade in Bewegung. Die Wagen stellen sich am Festplatz für die dreistüdnige Route durch Verlüßmoor, Bornreihe und Friedensheim auf. Für die Musikbegleitung sorgt der Spielmannszug aus Augustendorf. Anschließend treffen sich die Erntewagen gegenüber vom Festplatz.

Um 15 Uhr bringen die Feuerwehrkameraden die Erntekrone ins Festzelt. Unter dieser wird ab 16 Uhr wieder kräftig mit Dunst’N Music gefeiert.