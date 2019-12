Ein eingespieltes und funktionierendes Team: die Mitarbeiter um Firmenchef Kai Murken (Zweiter von links) und Inge Murken (am Steuer des Firmenwagens). (Monika Fricke)

Dezember, ab 16 Uhr einen Tag der offenen Tür auf dem Firmengelände in der Landstraße 4 zu veranstalten.

Für dieses Event hat der Geschäftsführer ein weihnachtliches Begleitprogramm organisiert, bei dem unter anderem Tannenbäume verkauft werden. Der Ortsverband Osterholz-Scharmbeck des Technischen Hilfswerks (THW) sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung auf dem weitläufigen Gelände. Dort entstehen im Rahmen von Vorführungen in der Kettensägen- Schnitzkunst kunstvolle Skulpturen. Für die Kinder gibt es eine besondere Attraktion: Der Weihnachtsmann hat seinen Besuch angekündigt und möchte sich die Wünsche der jüngsten Besucher notieren. Der Mann mit dem roten Mantel wird ab 17 Uhr erwartet.

Der Firmenchef an der Doppelblattsäge. (Monika Fricke)

Außerdem basteln Mitarbeiter des NABU vor Ort mit den Kindern Vogelhäuser, die im Anschluss mit nach Hause genommen werden können. „Jeder ist zu unserem Tag der offenen Tür willkommen“, sagt Murken.

„Wir zimmern mit Hand und Verstand“ lautet seit jeher das Motto des Zimmerermeisters und seines Teams. „Wir liefern echtes Zimmermannshandwerk, von der Pike auf erlernt“, sagt Murken. Das Unternehmen garantiere seinen Kunden Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Ästhetik. Die komplette Fertigstellung eines Daches könne der Auftraggeber vertrauensvoll in die Hände der Experten legen. Die Firma übernimmt nicht nur die Planung und Gestaltung von Fachwerkbauten, sondern saniert diese auch mit Fachwerkwänden aus

Eiche, Lärche und Leimholz. „Im Fachwerkbau geht es um Optik und Nostalgie, aber auch um die Liebe zum Detail und echtes Zimmermannshandwerk“, erläutert der Unternehmer.

Der Lübberstedter Meister- und Ausbildungsbetrieb ist der richtige Ansprechpartner für vielfältige Handwerksarbeiten, etwa den Austausch veralteter Dachfenster oder den Neubau von Carports und Holzwintergärten. Schiefer- und Flachdacharbeiten sowie die Montage von Dachrinnen aus Zink und Kupfer gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Traditionsunternehmens. Ferner übernimmt das Team sämtliche Dachdeckerarbeiten

sowie Sanierungen nach Brand-, Sturm- und Wasserschäden. „Wir arbeiten eng mit Sachverständigen zusammen“, sagt Murken.

Die Aufstockung, Erweiterung und Modernisierung kompletter Häuser gehören ebenso zum Spektrum. „Wir bieten Qualitätsarbeit aus einer Hand an und bringen sogar den Kran und das Gerüst mit“, erläutert der Firmenchef. Bei Dachsanierungen kümmert sich das Unternehmen außerdem um eine fachgerechte Asbestentsorgung, sofern nötig.

Die Kundschaft würde sich jedoch noch mehr vom Baufachbetrieb wünschen, sagt Murken: So stehe der Wunsch nach einem Baudienstleister, der alle Gewerke anbietet, im Raum. Da weiß der

Firmeninhaber Rat: Nach dem Prinzip und in dem gleichnamigen Zusammenschluss „Hand in Hand“ arbeitet er seit 2017 eng mit befreundeten Handwerksunternehmen der Region zusammen. Zu dieser Gemeinschaft zählen insgesamt sechs Betriebe aus unterschiedlichen Gewerken: das Bauunternehmen Schönemann aus Bremen- Nord, der Malerbetrieb Szwalkiewicz aus Bremen, der Landschaftsgärtnerbetrieb von Jan Küster aus Hagen, die Tischlerei Wagschal aus Ritterhude-Platjenwerbe sowie die E-Werkstatt von Andreas Brünjes in Osterholz-Scharmbeck.

„Alle sind Experten in Sachen Altbausanierung“, sagt Murken. Das Marketing für die Kooperation liegt in den Händen des Zimmerermeisters und Betriebswirts. „Regelmäßige Fortbildungen in allen Fachbereichen sind für das Mitarbeiterteam und die Firmenleitung unbedingt erforderlich“, ergänzt er und nennt beispielhaft einen Lehrgang zu neuen Normen im Baugewerbe.

Im Alltagsgeschäft ist die umfassende und verständliche Beratung der Kunden für Murken eine wichtige Grundlage für sämtliche Bau- und Renovierungsprojekte. Er fährt regelmäßig zum Kunden, um alle Details vor Ort zu klären und ist für alle aufkommenden Fragen der richtige Ansprechpartner. Der unmittelbare Bezug zum Auftraggeber sei das Erfolgsrezept der langjährigen Firmengeschichte, die an diesem Wochenende mit dem 70-jährigen Bestehen gefeiert wird. Durch Mundpropaganda erhalte das Unternehmen die meisten Aufträge: „Wir werden von Freunden und Bekannten weiterempfohlen.“ Wichtig sei daher auch die Außenpräsentation. Auf der Handwerkermesse Publica in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck hat HolzBau-Murken seit Jahren einen Stand und liefert unter anderem zahlreiche Informationen zu moderner Bautechnik und Energieeinsparung. „Die Zeit ist nicht stehen geblieben“, sagt Murken. „Wir sind nicht nur Handwerker, sondern auch Dienstleister.“

Aktuell beschäftigt HolzBau- Murken sechs Zimmerergesellen sowie einen Azubi im Zimmerer- Handwerk. Inge Murken steht ihrem Sohn seit vielen Jahren in der Firma zur Seite: Sie kümmert sich um die Buchhaltung und ist überall zur Stelle, wo etwas zu organisieren und zu erledigen ist.

In der Zimmerer-Innung Osterholz unterstützt Murken die Vorstandsarbeit, anfangs als Prüfungsvorsitzender und inzwischen als stellvertretender Obermeister. Der Chef ist zudem aktives Mitglied im THW und Ausbildungsbeauftragter. Bei Einsätzen war er daher bereits mehrfach in Doppelfunktion aktiv – als THW-Helfer und als Baufachberater.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.holzbau-murken.de.