Laura Martin leitet die Kita des SOS-Kinderdorfs und hat als Pädagogin bereits Leitungserfahrung. Rund 70 Kinder werden in direkter Nachbarschaft zum Waldstadion von 14 Pädagoginnen betreut.

Zehn Kinder zwischen ein und drei Jahren finden in einer der Krippengruppen Platz. Dass das vergleichsweise klein ist, freut Bereichsleiterin Claudia Fortmann. In anderen Landkreisen seien die Krippengruppen größer, erläutert Martin. Je größer die Gruppe, desto größer seien auch die Geräuschkulisse und die Reize für die Kinder. „Deshalb finden wir es toll, dass der Landkreis eine kleinere Gruppenstärke so unterstützt“. In einer Krippengruppe geht die Betreuungszeit bis 14 Uhr, in einer anderen bis 16 Uhr. In jeder Gruppe kümmern sich jeweils zwei Mitarbeiterinnen um den Nachwuchs.

Zusätzlich bietet die Kita einen Frühdienst zwischen 7 und 8 Uhr sowie einen Spätdienst zwischen 16 und 17 Uhr an – in erster Linie für berufstätige Eltern. Ein starres Programm soll es nicht geben, sagt Martin. „Wenn ein Krippenkind um 10 Uhr müde ist, kann es dann auch schlafen. Und wenn es zur Mittagszeit schläft, dann wird sein Essen warm gehalten.“ Es gibt Räume, in denen die Kinder zur Ruhe kommen, und Räume, in denen sie auf Entdeckungstour gehen. Umgeben sind die Kleinen und Großen in ihrer neuen Wirkungsstätte von einem kräftigen Grün. Die Farbe ziert nicht nur großflächig die Wände und Küche im Kinder-Restaurant, wo es Frühstück, Mittag und einen Nachmittagssnack gibt. Das Grün zeigt sich auch an der Fassade des einladenden Gebäudes.

Im Kindergartenbereich werden zwei Gruppen mit jeweils 25 Mädchen und Jungen betreut. „Es gibt ein teiloffenes Konzept“, sagt die Leiterin. Die Kinder können sich überall bewegen, zum Morgen- und Abschlusskreis bleiben sie in ihren Gruppen. Ins pädagogische Konzept fließen verschiedene Elemente ein – aus der Montessori-, der Waldorf- und der Reggio-Pädagogik, sagt die Kita-Leiterin. Die Kinder dürften mit ihren Sinnen arbeiten, experimentieren, realitätsbezogen lernen und sich selbst verwirklichen. Dafür haben sie einen großen Bewegungsraum, einen Bereich für Rollenspiele und einen Werkraum zur Verfügung.