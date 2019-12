Georg Murken legte einst den Grundstein für das erfolgreiche Familienunternehmen in Lübberstedt. (Holzbau Murken)

Auf dem Weideland des elterlichen Hofs in der Landstraße 1 (früher Hofstelle Nummer 30) in Lübberstedt gründete Georg Murken mit einer kleinen Unterschnittkreis-

säge 1947 einen Sägereibetrieb. Der Firmenvater des damaligen Unternehmens Georg Murken hatte einst erhebliche Mühe, als zweiter Sägereibetrieb in Lübberstedt eine offizielle Genehmigung zu erhalten. Erst zwei Jahre nach seinen ersten Bemühungen, am 15. August 1949, wurde die Sägerei Murken bei der Handelskammer Lüneburg-Stade offiziell eingetragen.

Zu Beginn mussten die Baumstämme unter freiem Himmel und aufwendig per Hand mit einem

Lorenwagen unter der Kreissäge durchgeschoben werden. Doch bereits 1950 stellte der Gründer zur Arbeitserleichterung ein Horizontal- und ein Vertikalgatter auf. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich im Rahmen des Wirtschaftswunders allmählich ein Bauboom. So gab es jede Menge Arbeit für die örtlichen Handwerksunternehmen – und das Geschäft entwickelte sich.

Kai und Günter Murken präsentierten sich auch im Jahr 2010 auf der Publica in Osterholz-Scharmbeck. (Monika Fricke)

1952 schloss Murken seine Meisterprüfung im Zimmererhandwerk ab und bildete fortan Lehrlinge aus. Den Vertrag des ersten Lehrlings aus dem Jahr 1954 – das war Emil Poppe aus Albstedt – bewahrt die Familie Murken bis heute auf. In dem Dokument sind die Pflichten beider Vertragsparteien nachzulesen: „Dem Lehrling ist die erforderliche Zeit zum Besuch des Gottesdienstes an Sonn- und Feier-

tagen zu gewähren. Ihm ist bei Aufnahme in die häusliche Gemeinschaft des Lehrherrn eine angemessene und saubere Unterkunft und ausreichend Kost sowie bei Erkrankung die erforderliche Pflege zu gewähren, sofern nicht die Überführung in ein Krankenhaus angeordnet ist“, heißt es dort unter anderem. Und weiter: „Der Lehrling ist verpflichtet, alles zu tun, um sich als brauchbares Glied des Betriebes des Handwerks zu erweisen und um das Lernziel zu erreichen.“

Zahlreiche Hauseigentümer in Lübberstedt erhielten ihren Dachstuhl von Murkens Zimmerleuten. In den ersten 15 Jahren nach Firmengründung übernahm der Betrieb zudem Bautischlerarbeiten und lieferte maßgefertigte Türen, Fenster und Treppen. Sohn Günter Murken begann 1965 seine Lehre als Zimmermann im elterlichen Betrieb und absolvierte 1972 seine Meisterprüfung. So war die Nachfolge der Firmenleitung im Sägewerk und Zimmereibetrieb gesichert.

Die Aufgaben im Büro, Buchhaltung und vieles mehr, übernahm Inge Murken (geborene Kock). Sie heiratete 1973 den Firmenchef Günter Murken. Zwei Kinder gingen aus dieser Ehe hervor: Tochter Kim und Sohn Kai. Bis heute ist Inge Murken die gute Seele des Betriebs und kümmert sich nach wie vor im Büro um jegliche organisatorische Arbeiten.

Nachdem 1976 eine neue Halle gebaut worden war, wurde das Vollgatter, eine mit mehreren Schneidblättern bestückte Sägeanlage, in Betrieb genommen. Mit dem Vollgatter ließen sich Bohlen, Balken und Kanthölzer in einem Zugang zuschneiden.

Weites Einzugsgebiet

Ab 1983 stand Günter Murken an der Spitze des Betriebs. Damals begann er gemeinsam mit seinem fachkundigen Team auch mit dem Bau von Fachwerkhäusern. Das Einzugsgebiet des Kundenkreises erweiterte sich nach diesem Schritt bis weit über Bremen hinaus. Aus Hannover, Lüneburg und sogar aus Teilen Süddeutschlands kamen die Aufträge für das Unternehmen.

Nicht nur in seiner Firma war Günter Murken aktiv: Fast 25 Jahre fungierte er als Obermeisters der Zimmerer-Innung Osterholz. 2006 erhielt er dafür den Titel Ehrenobermeister der Zimmerer. 2018 verstarb der langjährige Firmenchef.

Die Nachfolge ist durch den heutigen Inhaber Kai Murken gesichert. Der Enkel des Firmengründers firmierte 2005 mit HolzBau- Murken neu und übernahm fortan die Geschäftsführung. Er bestand 1998 seine Gesellenprüfung im Zimmererhandwerk. Drei Jahre später erwarb er den Abschluss

Betriebswirt des Handwerks, 2003 legte er seine Meisterprüfung zum Zimmermann ab und ergänzte seine Expertise 2015 um eine Ausbildung zum Fachlichen Leiter im Dachdeckerhandwerk.

Das Sägen von Stammholz hat das Unternehmen inzwischen eingestellt, der Bereich Zimmerei wurde indes um die Dachdeckerei erweitert. „Heute lassen wir das Holz auf Bestellung direkt zur Baustelle liefern“, erläutert Kai Murken.

Die Familie Murken ist nach wie vor der Zimmererinnung Osterholz verbunden. Kai Murken engagiert sich seit zehn Jahren als Prüfungsvorsitzender und ist stellvertretender Obermeister.