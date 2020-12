Wenn Kinderträume unverhofft in Erfüllung gehen, könnte ein irdischer Engel im Spiel gewesen sein. (Uwe Zucchi und Uwe Zucchi/dpa, picture alliance / dpa)

Dezember, und für ihn begann ein langer Arbeitstag. Sein Job ist es, Menschen glücklich zu machen. Eigentlich machen sich die Menschen gegenseitig glücklich. Und alles muss so aussehen, als sei es reiner Zufall.

Deshalb hatte Frau ­Bader schon seit heute Morgen ganz zufällig Zahnschmerzen und wollte noch schnell vor Heiligabend zum Zahnarzt. Die sechsjährigen Zwillinge Tom und Malte sowie die achtjährige Laura sollten die Zeit zu Hause spielen. Aber sie quengelten und wollten ihre Mutter begleiten. Denn unten im Haus des Zahnarztes leuchtete in der Weihnachtszeit ein wunderschönes großes Schaufenster. Viele Spielsachen waren dort ausgestellt: Lego, Playmobil, Puppen und eine elektrische Eisenbahn. Also nahm Frau Bader ihre Kinder mit, um ihnen diese Freude zu gönnen. Obwohl sie alle in diesem Jahr wohl das traurigste Weihnachtsfest erleben würden, das sie je als Familie miteinander verbracht hatten.

Zur gleichen Zeit kam Herr Schneider aus der Zahnarztpraxis. Gott sei Dank hatte der Zahnarzt ihn von seinen Zahnschmerzen erlöst, die er plötzlich seit heute Morgen gehabt hatte. Nun würde er wenigstens über Weihnachten seine Ruhe haben. Wenn er sich auch gar nichts mehr aus Weihnachten machte, seit seine Frau vor drei Jahren gestorben war. Interessiert blieb er am Schaufenster stehen. Die elektrische Eisenbahn erinnerte ihn an die schöne Zeit, als er mit seinem kleinen Sohn auf dem Boden liegend auch mit der Eisenbahn gespielt hatte. Aber der Sohn war längst erwachsen und samt Eisenbahn ausgezogen. Die Erinnerungen wurden unterbrochen, als er Tom bedauernd sagen hörte: „Oh, ich hätte so gern die Eisenbahn vom Weihnachtsmann.“ „Und ich den Bauernhof von Lego“, wünschte Malte sich, „und dann würden wir beide den ganzen Tag damit spielen.“ „Aber ihr wisst doch, was Mama und Papa uns erklärt haben“, erinnerte Laura ihre jüngeren Brüder. „In diesem Jahr gibt es einen bunten Teller mit Süßigkeiten, aber kein Spielzeug, weil Papa Kurzarbeit hat und kein Geld da ist. Im nächsten Jahr verdient Papa bestimmt wieder mehr Geld. Dann dürfen wir uns etwas wünschen.“ Sehnsüchtig schaute sie dabei auf das Puppenhaus mit den zierlichen Möbeln.

Herr Schneider hatte die traurigen Gesichter der drei Geschwister beobachtet. Plötzlich erschien die blonde Frau, die er beim Zahnarzt an der Rezeption gesehen hatte, als sie um eine Zahnbehandlung bat. Sie sprach mit den Kindern und ging mit ihnen zum Bus. Wie hieß sie noch, sie hatte doch der Zahnarzthelferin ihren Namen genannt … Ach ja, Susanne ­Bader, fiel es Herrn Schneider ein. Plötzlich hatte er eine Idee!

Familie Bader kam an Heiligabend gerade durchgefroren von der Christvesper zurück, als es klingelte. Frau Bader öffnete die Tür und schaute irritiert auf drei geschmückte Pakete. Sonst war niemand zu sehen. „Für Tom“, „Für Malte“ und „Für Laura“ stand darauf. War das eine Freude, als Tom die elektrische Eisenbahn mit Tunnel, Bergen und Bahnhof entdeckte und Malte seinen Bauernhof mit Trecker und allem, was dazugehört. Laura stand fassungslos vor ihrem wunderschönen Puppenhaus mit den Minimöbeln und den kleinen Lämpchen. Glücklich umarmten sich die Eltern.

An diesem Abend machte Herr Schneider es sich zu Hause gemütlich mit leckerem Essen bei Kerzenschein. Nun schaltete er das Radio ein und hörte das erste Mal nach langer Zeit Weihnachtslieder – mit einem Lächeln auf den Lippen.

Im Himmel klingelte das Telefon: „Auftrag abgeschlossen, Chef“, meldete Engel Felix, „sechs Menschen glücklich gemacht!“

Petra Vonsien