Die Mitglieder des Erntefestkomitees der Dorfgemeinschaft

Lesumstotel/Werschenrege sind voller Vorfreude auf ihr dreitägiges Erntefest. Los geht es am morgigen Freitag, 17. August.

Zu dem Festkomitee, das 1995 gegründet wurde, gehören heute insgesamt 25 Frauen und Männer. Ute Wagner ist seit 2013 die erste Vorsitzende und wünscht sich, dass viele Gäste das Volksfest am Dorfgemeinschaftshaus besuchen. Den ersten Tag widmen die Organisatoren dem Nachwuchs: Das Treiben unter dem Motto „Spiel und Spaß für Kinder“ beginnt um

18 Uhr. Soccer-Bälle, eine Hüpfburg, Kinderschminken und Luftballonfiguren sollen die Kleinen erfreuen. Für Musik sorgt DJ Leif.

Um 20 Uhr setzt sich der Laternenumzug zum Abschluss des Tages in Bewegung. Dazu treffen sich die Teilnehmer am Dorfgemeinschaftshaus. Musikalisch begleitet der Spielmannszug aus Driftsethe den bunten Lampionzug. Die Feuerwehr aus Lesumstotel-Werschenrege sorgt für Wegsicherheit.

Für Sonnabend, 18. August, lädt das Festkomitee zu 14.30 Uhr zur Andacht ein. Der Gottesdienst mit Pastor Holger Westphal wird im Festzelt gefeiert und musikalisch von den Werschenreger Blasmusikern begleitet. Im Anschluss beginnt um 15 Uhr ein bunter Nachmittag für Jung und Alt. Dabei unterhalten die Laiendarsteller „Spoassmoker’s ut Lesumstotel“ die Gäste mit einem plattdeutschen Theaterstück und es gibt Kaffee und Kuchen satt. Der Eintritt kostet acht Euro.

Um 20 Uhr beginnt ein Spanferkelessen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 17 Euro für das Essen und die Musik. Anmeldungen nehmen Marianne Haslop, (04292 / 28 73) und Doris Wulf (0421 / 636 43 20) entgegen. Nach dem Essen legt DJ Toddy ab 22 Uhr seine Platten auf. Wer nur zur Party kommt, zahlt sechs Euro.

Am letzten Festtag erfreut der Umzug alle Dorfbewohner. Der farbenfrohe Tross, bestehend aus Erntewagen und Fußgruppen, stellt sich am Sonntag, 19 August, um 13.30 Uhr an der Ecke Stendorfer Straße/Lesumstoteler Straße auf. Die Spielmannszüge aus Seefeld und Hollen begleiten den Ausmarsch mit Musik.

Ab 14 Uhr setzen sich die Festwagen in Bewegung und ziehen durch die beiden Ortschaften

Werschenrege und Lesumstotel. Der Marsch führt entlang der Lesumstoteler Straße, Große Loge, Werschenreger Straße, Am Wullbrandt, Lesumstoteler Straße, Am Hang zum Festplatz. Dort wird die Erntekrone ins Festzelt getragen und alle feiern den Ausklang zu Klängen von DJ Leif.