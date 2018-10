Bauer Renko (Matthias Becker) tröstet seine Haushälterin Gisela (Ilse Stelljes), die befürchtet, nicht mehr gebraucht zu werden. (Peter von Döllen)

Aber auch auf der Bühne funktioniert dieses Konzept: Die plattdeutsche Theatergruppe Bornreiher Laienspeel hat sich mit „Melk mi to’n lesden Maal“ ein Stück ausgesucht, das die mediale Suche nach der großen Liebe im Heuhaufen auf die Schippe nimmt.

Seit Juni proben die Hobbyschauspieler eifrig und die vielen Helfer arbeiten an Bühnendekorationen, Kostümen und Co. Die Premiere des großen Dreiakters feiert das Ensemble um den Vorsitzenden Matthias Becker am Sonntag, 21. Oktober, um 15.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Bornreihe, Schuldamm 2.

Die Moderatorin Hannah Griesberg (Katharina Rußmeier, l.) versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen. Die Kandidatinnen (v.l.) Marianne Krabben (Angelina Müller), Berta Dreyer (Karin Rußmeier) und Simone Steinmeier (Corinna Wendelken) halten sich für die beste Wahl für den Bauern. (Peter von Döllen und VDO, Peter von Döllen)

Bauer Renko Meiners (Matthias Becker) ist der Protagonist der

Komödie. Er wünscht sich sehnlichst eine Frau an seiner Seite und nimmt daher an der Fernsehsendung „Melk mi to’n lesden Maal“ teil. Daraufhin kehren drei Damen seiner Wahl, Simone Steinmeier, Berta Dreyer und Marianne Krabben (Corinna Wendelken, Karin Rußmeier und Angelina Müller), auf seinem Hof ein – und jede ist überzeugt, die Richtige für Renko zu sein. Um die Gunst des Bauern zu gewinnen und die Konkurrentinnen aus dem Weg zu räumen, lassen sich die Kandidatinnen so einiges einfallen. Sie spinnen allerlei Intrigen und erheitern damit das Publikum.

Währenddessen macht es sich Bauer Renko ebenfalls nicht leicht. Eigentlich gefällt ihm nämlich jede der drei Frauen und er kann sich nicht entscheiden, mit welcher er den Rest seines Lebens verbringen und den Hof teilen möchte. Zu all der Verwirrung kommt hinzu, dass Haushälterin Gisela (Ilse Stelljes) und der Auszubildende Torben (Maik Tietjen) befürchten, eine neue Frau an Renkos Seite mache sie überflüssig.

Renko Meiners (Matthias Becker) fragt sich, ob Simone Steinmeier (Corinna Wendelken) die richtige Frau für ihn ist. (Peter von Döllen)

Das Chaos ist schließlich perfekt, als auch noch Renkos für tot erklärter Vater Johann Meiners (Günter Renken) ins Spiel kommt. Das ist selbst für die Moderatorin Hannah Griesberg (Katharina Rußmeier) zu viel, die von den Verstrickungen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs getrieben wird.

Als Standesbeamter Michael Berger steht außerdem Dieter Kück mit auf der Bornreiher Bühne. Bereits zum zweiten Mal spielt die Theatergruppe im Dorfgemeinschaftshaus, seitdem der Saal bei Postels nicht mehr zur Verfügung steht. Getränke und Snacks gibt es anlässlich der Termine im Dorfgemeinschaftshaus, eine Kaffee- und Kuchentafel bei den Nachmittagsaufführungen sei aber bisher nicht möglich, sagt Regisseurin Monika Stelljes.

Jede der drei Kandidatinnen hat einen Plan, den Bauern für sich zu gewinnen und die Konkurrentinnen auszustechen. (Peter von Döllen)

Kartenvorverkauf startet

Für das Bühnenbild sind die Mitglieder Günter Renken, Kjell von Oesen und Wolfgang Rußmeier zuständig. Um die Technik und Beleuchtung kümmern sich Wilfried Stelljes und Hans-Dieter Stelljes. Für die Maske der Darsteller zeichnen Rita Stelljes, Margit Haase und Noreen Stelljes verantwortlich. Die verantwortungsvolle Aufgabe der Souffleuse übernimmt Rita Stelljes. Die plattdeutschen Aufführungen finden in der Regel an den Wochenenden statt (Details siehe Spielplan rechts). In der Zeit vom 21. Oktober bis zum 25. November haben Interessierte an insgesamt 16 Terminen die Gelegenheit, Bauer Renko bei seiner Suche nach der großen Liebe fürs Leben und den Hof zu begleiten. Freitags und sonnabends beginnen die Aufführungen jeweils um 19.30 Uhr, sonntagnachmittags um 15.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 14. Oktober. Dann gibt es die Tickets von 9 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus und unter Telefon 04793 / 95 46 41. Anschließend sind die Karten montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr bei Margret Kück unter Telefon 04793 / 961 72 erhältlich.