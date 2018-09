Das Festkomitee begrüßt die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder vom bunt geschmückten Wagen, wenn der Umzug am Sonntag durch Lübberstedt rollt. (Monika Fricke)

In Lübberstedt weiß man, wie gefeiert wird: Das beweisen die Bewohner der Ortschaft gemeinsam mit ihren Gästen an diesem Wochenende, denn das Erntefest steht vor der Tür. Ein attraktives Programm für alle Generationen kündigt der Vorsitzende des Fest-

Komitees, Matthias Schulz, für die zwei Tage an. An beiden Festtagen, morgen und Sonntag, soll am Sportplatz und im Dorfgemeinschaftshaus in der Bahnhofstraße kräftig gefeiert werden.

Besinnlich startet der Festreigen morgen um 14 Uhr mit dem traditionellen Freiluftgottesdienst zum Erntedankfest auf der Weide am Dorfgemeinschaftshaus. Pastor Wolfgang Starke hält die Andacht. Das Komitee hat den Platz bereits mit Blumen und Früchten hergerichtet. Der Posaunenchor aus Hambergen-Wallhöfen umrahmt die Ernteandacht musikalisch. Kinder und Frauen des Sportvereins MTV Lübberstedt tanzen unter der Erntekrone.

Im Anschluss wird die frisch gebundene Erntekrone einen Platz im Saal des Dorfgemeinschaftshauses finden. Dort lädt ab

15 Uhr das Festkomitee alle zur Kaffeetafel ein. Der Komitee-Vorsitzende Schulz hält ebenso wie Lübberstedts Ortsbürgermeister Dieter Langmaack eine Ansprache halten. Bei Kaffee und Kuchen ist danach viel Zeit zum Klönen.

Die Mitglieder des Festkomitees verkaufen an diesem Nachmittag auch Lose für die große Tombola, bei der es laut den Organisatoren wertvolle Preisen und einen „Riesen-Hauptgewinn“ gibt. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Ab 19 Uhr gibt es auf dem Festplatz Livemusik mit der Bremer Blues- und Rock-Band The Source. Der Eintritt ist frei. Auf dem Festplatz laden zudem Verkaufsstände zum Bummeln ein, Spiele und leckere Speisen sowie Karussells und eine Hüpfburg sorgen für Kurzweil. „Die Hüpfburg und das Karussell stehen das ganze Festwochenende gratis zur Verfügung“, sagt Vorsitzender Schulz. Das sei Dank des Gewinns beim Heufigurenwettbewerb der Stadtwerke Osterholz-Scharmbeck möglich.

Ein bunter Lichterzug bewegt sich morgen ab 20 Uhr über die Bahnhofstraße zur Schulstraße, Friedenseiche und Wiesenstraße zurück zum Festplatz. Um 21 Uhr startet dort bei freiem Eintritt die große Ernteparty mit DJ CoM im Dorfgemeinschaftshaus. Höhepunkt des Abends ist das Riesenfeuerwerk auf dem Festplatz, das um 21.30 Uhr gezündet wird.

Am zweiten Festtag gibt es eine weitere Parade durch die Ortschaft: Am Sonntag treffen sich die Teilnehmer des Erntedankfestzugs

ab 12.30 Uhr in der Waldstraße am Bahnhof. Um 13 Uhr setzt sich der farbenfrohe Tross unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Augustendorf durch den Ort in Bewegung.

Gleich nach dem Eintreffen der Erntewagen und Umzugsgruppen auf dem Sportplatz wird der stellvertretende Vorsitzende des Festkomitees, Sven Balke, die Erntewagen und Ehrenpforten prämieren. Auf dem Festplatz und im Dorfgemeinschaftshaus wird indes kräftig weitergefeiert.

Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der MTV-Lounge. Mit einer Erntedankfest-Abschlussparty klingt das 64. Lübberstedter Erntedankfest mit Musik und Tanz ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus fröhlich aus.