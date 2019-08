Mit Volldampf Richtung Erntefest: Aus Heuballen hat das Festkomitee eine Lok gebaut und lädt zur dreitägigen Party ein. (Monika Fricke)

bis 25. August, lockt das 79. Buschhausener Erntefest mit diversen Programmpunkten alle Generationen. Mit viel Spiel und Spaß für die Jüngsten starten die Mitglieder des Erntefestkomitees Buschhausen-Bargten-Lange Heide in den Festreigen. Am morgigen Freitag steht um 15.30 Uhr in der Mensingstraße der Kindernachmittag auf dem Programm. Die jungen Besucher aus Buschhausen und der Umgebung können sich auf eine Hüpfburg und viele Überraschungen freuen. An der Feuerstelle wird leckeres Stockbrot gebacken.

Abends soll der Klang von Laternenliedern die Straßen erfüllen. Der Startpunkt für den illuminierten Umzug durch den Ort ist um 20.30 Uhr am Festzelt. Der Spielmannszug Elsfleth gibt den musikalischen Takt vor.

Im Anschluss folgt auf dem Festplatz eine Premiere: Erstmals hat das Festkomitee am Freitagabend ein kleines Elektrofestival organisiert. Ab 22 Uhr lautet das Motto „Busch auf Beat mit Maurice

Durand“. Der Bremer DJ heizt den Gästen mit seinen elektronischen Sounds ordentlich ein. Der Eintritt an der Abendkasse kostet drei Euro.

Beim Familiennachmittag am Sonnabend, 24. August, erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Unter anderem gibt es Vorführungen der Artisten von Trio Mio und eine Kindergruppe aus Buschhausen stellt ihr Können unter Beweis. Weitere Akteure werden ebenfalls auf der Bühne zu sehen sein. Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro beim Famila-Markt und bei Anjas Frühstückstüte. An der Tageskasse zahlen die Gäste sechs Euro.

Festumzug als Höhepunkt

Beim brasilianischen Grillbüfett gibt es am Sonnabend viele leckere Köstlichkeiten vom Spieß, diverse Salate und Soßen. Ab 19.30 Uhr dürfen sich die hungrigen Gäste im Festzelt einfinden. Karten gibt es im Vorverkauf bei Famila und Anjas Frühstückstüte für 17 Euro. Im Preis ist der Eintritt für die Zeltparty enthalten. Nach dem Grillgenuss legt das Obex-DJ-Team Musik auf und lockt mit seinem Programm aus Partyliedern, Evergreens und aktuellen Charts auf die Tanzfläche. Wer nur feiern möchte, zahlt sechs Euro Eintritt.

Am Sonntag geht es im Festreigen zunächst ruhig weiter: Die Kirchengemeinde begeht um 10 Uhr einen Gottesdienst im Festzelt.

Der Festumzug wird in bewährter Weise der Höhepunkt der Veranstaltung. Am Sonntag nehmen die Wagen und Fußgruppen ab 12.30 Uhr Aufstellung im Einkaufspark Meyerhoff im Hördorfer Weg, um gegen 13.30 Uhr unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Elsfleth zu starten. Die Route führt über die Wattloge, Hinter dem

Gartel, Mensingstraße, Am Kohlhof, Achtern Knick, Am Kohlgarten, Heilshorner Straße und den Hördorfer Weg über die Buschhausener Straße zum Festplatz. Dort wird der Zug gegen 15 Uhr erwartet, um die Erntekrone pünktlich ins Festzelt zu bekommen. Nach der Ansprache des Festkomiteevorsitzenden Olaf Meyer und Beiträgen weiterer Festredner läutet das Obex-DJ-Team die Abschlussparty ein. Wie in den Vorjahren prämieren die Zuschauer die kreativsten Umzugsteilnehmer, die originellsten Fußgruppen und schönsten Vorgärten. Ab 17 Uhr werden die Auserwählten im Festzelt verkündet. Im Anschluss wird die Party fortgesetzt.