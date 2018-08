Tausende Besucher werden, wie im Vorjahr, wieder beim Ernteumzug durch Osterholz-Scharmbeck dabei sein, um sich die bunten Wagen und kostümierten Parademitglieder anzusehen. Für das kreativste Outfit lobt eine Jury ein Preisgeld aus. (Peter von Döllen)

„Wir bieten einen Mix aus Bewährtem und Neuem an“, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Erntefestkomitees, Nadine Baumann. Sie freut sich auf das Event, das an diesem Wochenende neben bewährten Traditionen auch mit neuen Programmpunkten aufwartet.

Lustige Heufiguren weisen bereits seit einiger Zeit an mehreren Stellen in der Stadt auf das bevorstehende Erntefest hin. Die Organisatoren danken den zahlreichen Sponsoren für ihre Unterstützung. Die Förderer haben bereits im Vorfeld wieder dazu beigetragen, eine attraktive Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

OHZ (Peter von Döllen)

Der Startschuss fällt am heutigen Freitag um 14 Uhr, wenn sich die Mitglieder des Komitees zum Kranzbinden und anschließenden Zeltschmücken treffen. Aus Dahlien und frischem Grün binden die Frauen und Männer bunte Girlanden. Tische und Zeltwände erhalten einen festlichen Blumenschmuck. „Wir können noch erfahrene Binderinnen für die Girlanden gebrauchen“, sagt Baumann.

Ab 17 Uhr hängen die Kreativen den fertige Festschmuck im Zelt auf. Um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung des 151. Osterholzer Erntefests, zu der Festwirt Wilfried Teichmeier und sein Team die ersten Besucher erwarten. Im Außenbereich öffnen die Fahrgeschäfte sowie Verkaufsstände und laden zum Flanieren ein.

Am Ortseingang kündigen Skulpturen aus Heu und Stroh das Osterholzer Erntefest an. (Monika Fricke)

Um 21 Uhr stellen sich die Teilnehmer des Lampionumzugs am Zelt auf. Über die Hohetorstraße und Bördestraße setzt sich der bunte Tross ab 21.30 Uhr in Richtung Stadion in Bewegung. Die Musiker des Spielmannszugs TSV Osterholz-Scharmbeck begleiten den Lichterzug.

Das Feuerwerk mussten die Verantwortlichen in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit absagen. Aber das Erntefestkomitee hat als eine Alternative eine Lasershow organisiert. Ab 22 Uhr legt ein DJ im Zelt auf und das Fass wird angestochen.

DJ Toddy heizt bei der After-Work-Party am Montag den Gästen im Festzelt kräftig ein. (Monika Fricke)

Nach einer möglicherweise kurzen Nacht sollten Schnäppchenjäger am Sonnabend dennoch früh aufstehen. Ab 8 Uhr geht das Stöbern und Feilschen auf dem Flohmarkt los. Private Anbieter zahlen dabei keine Standgebühr. Bis 13 Uhr kann um gutes Gebrauchtes und Antikes gehandelt werden.

Premiere der Erntespiele

Um 14 Uhr erfolgt der Startschuss für die ersten Erntespiele für Kinder. An zehn Stationen müssen sich die jüngsten Besucher kniffligen Aufgaben stellen, die alle mit dem Thema Ernte zu tun haben. Zusätzlich gibt es ein Kinderschminken und ein Luftballonkünstler sorgt für Staunen. Parallel bieten die Ehrenamtlichen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Jugendfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck zugute. Ende des Kindernachmittags ist gegen 16.30 Uhr.

Ab 21 Uhr steigt die große Party im Festzelt, bei der die DJs Andre Nalin und Andre Brinker tanzbare Musik aus den Charts auflegen. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der dritte Erntefesttag beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Gleich nach der Andacht serviert das Team Erbsensuppe. Nachdem sich alle gestärkt haben, setzt sich gegen 14 Uhr der große Festumzug von der Straße Am Osterholze aus in Bewegung. Der bunte Zug mit Erntewagen und Fußgruppen endet auf dem Parkplatz am Osterholzer Kreishaus. „Durch eine neue Verkehrsberuhigung ist die Route durch die Neue Straße nicht mehr möglich“, erläutern die Mitglieder des Festkomitees. Von etwa 13 bis 16.30 Uhr ist am Sonntag aufgrund des Ausmarsches mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Festkomiteemitglieder rechnen mit mindestens 80 bunten Festwagen, die sich durch die Straßen schlängeln. Die Aufstellungsordnung des Umzugs ist im Internet unter www.osterholzer-erntefest.de zu finden. Die Paradeteilnehmer werden beim Jurywagen (gegenüber des Erntefesthauses) begrüßt und dem Publikum vorgestellt. Uwe Grotheer wird an der Philippi-Eiche die Zeremonie moderieren. Wie im vergangenen Jahr wird gegen eine Spende Bier ausgeschenkt.

Um 16 Uhr soll die Erntekrone feierlich und unter musikalischer Begleitung ins Festzelt getragen werden. Die drei schönsten Festwagen und Fußgruppen werden um 16.30 Uhr prämiert und erhalten eine Belohnung für ihre Mühen. Anschließend geht die Feier bei fröhlicher Unterhaltungsmusik im Festzelt weiter. DJ Basti von O-Bex legt dazu auf.

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am Montag, 13. August, um 16 Uhr mit einem großen Festkonzert weiter. Das Blasorchester Lilienthal trägt dann einen Querschnitt aus seinem Repertoire vor. Der Auftritt im Festzelt geht auf die langjährige Freundschaft zwischen dem Festkomitee und den Musikern zurück: Denn nur so konnte es gelingen, das Ensemble mit seinem neuen Dirigenten Jürgen Desczka zu engagieren. Zum Konzert bietet Festwirt Teichmeier Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt ins Zelt ist frei.

Party nach Feierabend

Ab 19 Uhr feiern die Osterholzer am Montag zusammen mit Gästen im Festzelt die bekannte Afterwork-Party mit DJ Toddy. Der bekannte Bremer, der eigentlich Thorsten

Siemer heißt, kündigt eine atemberaubende und schweißtreibende Veranstaltung mit Musik für jeden Geschmack an. „Party, Spaß und Lebensfreude – Leidenschaft pur“ lautet sein Motto. Das Festzelt ist bis zum Morgengrauen geöffnet, sind sich die Organisatoren aufgrund ihrer Erfahrungen sicher. Immerhin zählten sie in den vergangenen Jahren bis zu 1500 Gäste. Der Eintritt zu dem Feierabendevent kostet fünf Euro.

Das Erbsensuppenessen auf dem Gelände der Museumsanlage in der Bördestraße bildet am Dienstag,

14. August, den Abschluss des Festreigens in Osterholz. Ab 11 Uhr lädt das Festkomitee zu dieser Stärkung ein und lässt dabei das Erntefest Revue passieren.