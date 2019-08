Die dekorative Mäuseband macht Lust auf das Erntefest in Scharmbeckstotel. (Monika Fricke)

Eine etwas außergewöhnliche Rockband zieht an der Haupt-

straße in Scharmbeckstotel derzeit die Blicke auf sich: Vier menschengroße Rockmäuse aus Heu und Stroh laden mit ihren Instrumenten zum Erntefest ein. Das drei-

tägige Event lockt vom morgigen Freitag bis Sonntag, 30. August bis 1. September, auf den Festplatz an der B74.

Los geht es mit einem Kinderfest am Freitag um 18.30 Uhr. Kinderschminken, ein Luftballonkünstler, ein Bobbycar-Parcours, eine Schatzsuche, Dosenwerfen und viele weitere Überraschungen sorgen bei freiem Eintritt für jede Menge Spaß. Um 20 Uhr treffen sich die Bewohner und alle interessierten Gäste am Festplatz, um mit einem Laternenumzug das Dorf in ein besonderes Licht zu tauchen. Der bunte Lichterzug bewegt sich über die Hauptstraße, Schulstraße, Scharmbeckstoteler Straße, Kreisstraße und erneut über die Hauptstraße zum Festplatz.

Der Spielmannszug Grasberg begleitet den abendlichen Ausmarsch, die Orts- und Jugendfeuerwehr Scharmbeckstotel sorgt für ein sicheres Geleit.

Anschließend ist DJ Leif auf dem Festplatz dafür verantwortlich, dass die jüngsten Besucher bei der Kinderanimation auf ihre Kosten kommen. Ebenso wird die Siegerehrung des Luftballonwettbewerbs 2018 vorgenommen. Für die Erwachsenen startet um 21 Uhr eine Party im Festzelt. Der Eintritt ist frei.

Der zweite Festtag beginnt am Sonnabend um 15 Uhr mit einem gemütlichen Nachmittag der Dorfgemeinschaft. Bei reichlich Kaffee und Kuchen gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit diversen Vorführungen der Komiteemitglieder sowie des Kindergartens. Außerdem erwarten die Organisatoren einen Überraschungsgast. Der Kostenbeitrag für den Nachmittag liegt bei 6 Euro. Anmeldungen und Karten gibt es bei der Glaserei Murken, Hauptstraße 34, Telefon 04791/ 46 48, oder bei den Vorsitzenden des Festkomitees Andreas Manzl, Telefon 04292/ 81 18 60, und

Cornelia Reichelt, Telefon 01573/ 883 55 96.

Ab 21 Uhr gilt beim Erntefest das Motto „Wir rocken das Korn, rockt Ihr das Zelt“. Für Stimmung sorgt ab 23 Uhr Moderator Malte Völz bei der Bremen-Vier-Party. Für die passende Musik zeichnet das O-Bex-Party-Team verantwortlich. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Am Erntefestsonntag beginnen die Feierlichkeiten um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Die Andacht hält Pastor Enno Kückens, der Singkreis bereichert die Zusammenkunft musikalisch.

Der Höhepunkt des Erntefests folgt am Sonntagmittag: Ab 13 Uhr stellen sich die bunt geschmückten Festwagen und Gruppen in der Scharmbeckstoteler Straße ab Hof Solte Nr. 39 für den Festumzug auf. Das Erntefestkomitee bittet alle Gruppen und Vereine, über die Waldstraße oder aus Buschhausen anzufahren. Um 14 Uhr setzt sich der Tross vom Treffpunkt aus in Richtung Kreisstraße in Bewegung und zieht über die Hauptstraße, Buchtstraße, Mühlenstelle, Am

Rosenmoor, Am Ziegelmoor, Zu den Hügelgräbern, Auf der Heide zurück zum Festplatz.

Am Ziel angekommen, bringen die Akteure die aufwendig gestaltete Erntekrone unter der Begleitung der Spielmannszüge ins Festzelt. Das O-Bex-Party-Team sorgt im Anschluss für einen fröhlichen Erntefestausklang im Zelt, während auf dem Festplatz weiter ein reger Marktbetrieb herrscht.