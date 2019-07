Klein, rund und lecker: Heidel- beeren. (Hans-Henning Hasselberg)

Dabei kommen jährlich rund 8000 Tonnen Heidelbeeren in der gesamten Bundesrepublik zusammen.

Die meisten Plantagen gibt es hierzulande in Norddeutschland. Als Hauptanbaugebiet gelten die Region Walsrode und die Lüneburger Heide. Dort finden die Pflanzen ideale Bodenbedingungen vor, damit die Früchte ihr volles Aroma entfalten können. Die Böden sind nährstoffarm und sauer. Aber auch in Osterholz-Scharmbeck und dem Gebiet rund um das Teufelsmoor wachsen die Sträucher, die bis zu zwei Meter groß werden.

Auf den Heidelbeerplantagen der Region ist derzeit viel los, denn das leckere Obst hat Hochsaison. (Christophe Gateau, dpa)

Der durchschnittliche Ertrag liegt bei circa fünf Kilogramm pro Strauch. Ein Großteil der Früchte wird direkt von den Hofbesitzern in Hofläden oder an Ständen verkauft. Auch die Supermärkte in der Region bieten die frischen Früchte an. Blaubeeren wachsen aber auch im heimischen Garten und sind beispielsweise eine Alternative zur traditionellen Buchsbaumhecke. Die Pflanzen sehen sich ähnlich, wobei die Fruchthölzer neben ihrer Winterhärte und Schnittfestigkeit mit leckeren Naschereien auf-

warten.

Die matt schimmernden runden Früchte haben ihren Ursprung in den amerikanischen Heidelbeerfeldern, wo die Beeren noch mit weißem Fruchtfleisch wachsen. Die heute beliebte Frucht ist jedoch auch von innen blau und färbt beim Verzehr die Zunge. Bekannt ist sie je nach Region als Blau- oder Bickbeere.

Klein und gesund

Während sie früher als Färbemittel genutzt wurde, findet die Heidelbeere seit dem frühen Mittelalter als Nahrungsmittel Verwendung. Inzwischen hat sie sogar den Status eines heimischen Superfoods. Das hat sie ihren als positiv geltenden Eigenschaften zu verdanken: Heidelbeeren sind kalorienarm und stecken zugleich voller wichtiger Nährstoffe.

Die Heilwirkung der Heidelbeere machte sich im zwölften Jahrhundert bereits die bekannte

Äbtissin Hildegard von Bingen zu Nutze: Sie setzte die Heidelbeere gegen leichten Durchfall ein. Im Zweiten Weltkrieg nahmen englische Piloten Präparate aus der kleinen Beere, um bei Nacht besser sehen zu können. Inzwischen ist bewiesen, dass der natürliche Farbstoff Myrtillin freie Radikale im Körper neutralisiert, was Herz- und Kreislauferkrankungen vorbeugen kann. Der sekundäre Pflanzenstoff wirkt zusätzlich entzündungshemmend und blutbildend. Zudem bremst es Experten zufolge den Alterungsprozess der Haut. Die sogenannten Schönheitsvitamine C und E stärken das Immunsystem.

Den Extrakt der Heidelbeere finden Verbraucher häufig in Kosmetikprodukten wie Gesichtscremes, Duschgels und Lippenpflegestiften.

Zudem ist die fruchtige Beere in der Küche vielfältig einsetzbar. Sie schmeckt nicht nur im Müsli und zu Waffeln, sondern bereichert auch Soßen zu herzhaften Wild- sowie Geflügelgerichten und peppt frische Salate auf.

Schnell verarbeiten

Ferner werden Heidelbeeren für Säfte, Liköre oder Tees verwendet. In getrockneter Form geben sie beispielsweise herkömmlichem Studentenfutter eine süße Note.

Heidelbeeren verlieren nach dem Pflücken allerdings schnell ihr säuerlich-süßes Aroma. Zudem sind sie sehr empfindlich gegenüber Druck und Schimmel. Daher sollten sie vom Feld direkt und vor allem vorsichtig nach Hause transportiert werden. Dort ist eine zügige Verarbeitung gefragt.

Wer das heimische Superfood auf Vorrat lagern möchte, sollte die Beeren behutsam waschen und noch frisch einfrieren. So ist eine leckere Torte oder eine Marmelade auch abseits der Heidelbeersaison schnell gemacht.