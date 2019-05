Die diesjährige Spargelsaison startete bereits im März. Sie dauert noch bis zum 24. Juni. (Karl-Josef Hildenbrand, dpa)

Ein Muss für jeden Gourmet sind zudem die zahlreichen Spargelbüfetts, die

lokale Restaurants anbieten.

Das edle Gemüse lässt sich auch in der heimischen Küche schnell und einfach zubereiten: In Salzwasser mit einer Prise Zucker und etwas Butter gekocht, schon sind der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Spargel schmeckt wunderbar zu Fisch wie geräuchertem Lachs, zu Geschnetzeltem oder zu Pastagerichten. Ob weiß oder grün – das ist Geschmackssache. Es gilt: Je erntefrischer der Spargel, desto zarter und geschmackvoller. Während die weißen Stangen im sandigen Boden gedeihen und vom Tageslicht abgeschirmt werden, wird der grüne Spargel oberirdisch angebaut. So kann er Fotosynthese betreiben und erlangt seine Farbe. Auch roh ist Spargel genießbar und keinesfalls giftig, wie irrtümlicherweise häufig angenommen.

Wahre Gaumenfreuden: eine Portion frischer Spargel mit Salzkartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise. (A3512 Roland Weihrauch)

Egal in welcher Form er auf den Tisch kommt, gesund ist Spargel allemal. Und das bei wenig Kalorien: Pro 100 Gramm sind circa 20 Kalorien enthalten. Neben den wichtigen Vitaminen A, B, C, E und K stecken diverse Mineralstoffe in den schmalen Stangen. Die enthaltene Aminosäure Asparagin wirkt zudem harntreibend und entwässernd. Das wussten bereits die alten Römer und Griechen. Beide genossen die leckeren Triebe. Den Durchbruch in Europa schaffte das bis heute beliebte Gemüse erst im 16. Jahrhundert.

Die aktuelle Spargelsaison startete bereits im März, wobei zu Beginn auf Feldern gestochen wurde, die speziell geheizt und mit Folien versehen sind. Dort zeigen sich die Köpfe der mehrjährigen Staude bereits zu Frühjahrsbeginn. Mit dem Johannistag am 24. Juni endet die Spargelsaison. Nur noch wenige Höfe und Märkte bieten das edle Gemüse dann noch an. Grund: Der Spargel braucht eine Regenerationsphase, um neue Sprossen zu bilden. Nur so sind die Schlemmerfreuden weiterhin gewährleistet. Je nach Boden und Sorte kann ein Feld bis zu zehn Jahre beerntet werden.

Ein Großteil der lokalen Spargelernte wird direkt vermarktet. (A3417 Ulrich Perrey)

Wer sich dem Genuss hingeben möchte, für den lohnt es sich, den Spargel bei regionalen Erzeugern zu kaufen. Sie informieren über den Weg zum fertigen Produkt und lassen gegebenenfalls auch Blicke hinter die Kulissen zu.

Leckere Rezepte mit Spargel und weiteren saisonalen Zutaten gibt es im Internet, unter anderem unter der Adresse www.spargelseiten.de.