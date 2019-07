Die kleinen Reiter wie Mathilda Renken vom RFV Hambergen fiebern ihrem Auftritt entgegen. (RFV Hambergen)

Mit durchschnittlich rund 2500 reservierten Startplätzen ist das Turnier Hambergen der größte Wettkampf des Kreisreitverbands

Osterholz. Vom heutigen Freitag bis Sonntag locken die Wettbewerbe auf den Platz des Reit- und Fahrvereins Hambergen, der neben den sportlichen Wettkämpfen ein attraktives Rahmenprogramm im Sinne der Geselligkeit bietet.

Mehr als 1000 Pferde erwartet der Vorstand des Reit- und Fahrvereins um die erste Vorsitzende Sabine Büttelmann. Die Mitglieder sowie Parcourschefs Eckart Heuer und Mathias Hovrecsny haben in den vergangenen Wochen viel Arbeit investiert, um einen bestmöglich vorbereiteten Reitplatz zu bieten. Das Turnier ist auf das Engagement der vielen Ehrenamtlichen zurückzuführen.

Svenja von Horsten möchte den Vorjahressieg in der Hamberger Naturtrophy gern wiederholen. Am Sonnabend stellt sie sich dafür den schwierigen Hindernissen. (RFV Hambergen)

Auf dem weitläufigen Gelände in der Feldstraße 11 in Hambergen bekommen Besucher nicht nur hochkarätige Spring- und Dressurprüfungen geboten. Ein Flutlichtspringen und Naturhindernisse gehören ebenfalls dazu und fordern neben dem ambitionierten Reiternachwuchs auch Profis, die zu diesem Turnier aus ganz Norddeutschland anreisen. Die Reiterprominenz hat in hochrangigen Wettkämpfen die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Der Veranstalter legt zudem stets viel Wert auf Nachwuchsförderung: Die sogenannten Reitsporteleven schnuppern in der Führzügelklasse mit Kostüm erstmals Reitturnierluft, wenn sie vor großer Zuschauerkulisse ihre Premiere feiern.

Lokalmatadorin Marie Köhler und ihre Friesenstute Eibeltje Dora Fortuna sind in diesem Jahr bislang wieder erfolgreich unterwegs und werden am Wochenende ihr Können unter Beweis stellen. (RFV Hambergen)

Auf zwei Spring- und weiteren zwei Turnierplätzen beginnt der Wettkampf am heutigen Freitagvormittag um 8.30 Uhr mit den Dressurprüfungen. Um 9 Uhr gehen die Springreiter an den Start. Am Sonnabend, 13. Juli, beginnen die Prüfungen um 7.30 Uhr für die Springreiter der Klasse L.

„Ein Publikumsmagnet auf dem Hamberger Reitturnier ist das Abendprogramm am Sonnabend“, sagt Vereinsschriftführerin Ilka Büntemeyer. Die Besucher erwartet dabei bei freiem Eintritt eine Mischung aus Show und Sport. Dazu gehört diesmal der Auftritt einer Mounted-Games-Mannschaft, die einen Einblick in ihre

actionreiche Disziplin gibt.

Um 17.30 Uhr beginnt der Wettkampf um die begehrte Natur-

trophy im Springen. Um diesen Preis zu bekommen, wetteifern laut Starterliste 24 Reiter auf dem Springplatz I um den Sieg. Die Hindernisse mit klangvollen Namen wie Pulvermanns Grab, Birkenoxer und Steinmauer bilden für die Teilnehmer alljährlich eine besondere Herausforderung. Die Lokalmatadorin Svenja von Horsten ist fest entschlossen, ihren Vorjahressieg zu wiederholen.

Um 20 Uhr starten die Springreiter mit dem Aufwärmen für den Teamwettbewerb unter Flutlicht, der um 20.30 Uhr beginnt. Den drei besten Mannschaften winkt ein Sonderehrenpreis für die Mannschaftskasse. Der Höhepunkt des Abends ist den Veranstaltern zufolge die Punktespringprüfung der Klasse L. Besonders der letzte Sprung, der kniffelige Joker, hat schon so manches Mal über Sieg oder Niederlage entschieden.

Das Reitturnier in Hambergen ist aber nicht nur für die sportlichen Höchstleistungen bekannt. Auch die Gastfreundschaft und vor allen Dingen die gute Verpflegung haben Tradition. Das üppige Mittags- und Tortenbüfett ziehen stets viele Zuschauer an. So haben die Organisatoren in bewährter Weise diverse Gastronomiestände, ein Weinzelt und eine Cocktailbar auf das Turniergelände geholt, um für Gäste und Reiter eine großartige Partyatmosphäre zu schaffen. Bei der Turnierparty am zweiten Abend legt ein DJ die passende Musik zum Feiern auf. Für Unterhaltung sorgt zudem die Gruppe „Samba la Moor“aus Pennigbüttel.

Nicht zu viel feiern sollten allerdings die Akteure, die am Sonntag wieder in den Sattel steigen. Denn am letzten Turniertag stehen weitere sportlichen Höhepunkte auf dem Programm: Am Sonntag beginnen um 8 Uhr auf dem Dressurplatz II die Dressurprüfungen der Klasse M**.

Ponyreiten für Kinder

Liebhaber anspruchsvoller Dressur kommen ab 12 Uhr auf den Dressurplätzen I und II auf ihre Kosten. Dort werden die Wettkämpfe der Klasse S* unter den sieben- bis neunjährigen sowie unter den neunjährigen und älteren Pferden ausgetragen. Insgesamt 86 Teil-

nehmer sind zu diesen Wettkämpfen angemeldet.

Für die Springreiter startet der Turniertag um 8.30 Uhr mit der Stilspringprüfung der Klasse L. Die Teilnehmer der Führzügelklasse stellen sich um 14 Uhr den kritischen Blicken des Publikums.

Neu ins Programm des Familiensonntags haben die Veranstalter ein Ponyreiten für Kinder aufgenommen. Dabei kann der angehende Reiternachwuchs Kontakt mit dem „Glück der Erde“, dem Rücken der Pferde, aufnehmen.

Um 16 Uhr lockt der Große Preis von Hambergen, eine Springprüfung der Klasse S** mit Stechen,

auf das Gelände. Im vergangenen Jahr hatte der Verein dieses Springen erstmals in der Zwei-Sterne- Kategorie ausgerichtet, bei der die Hindernishöhe maximal 1,50 Meter beträgt. „Wir halten an diesem Schwierigkeitsgrad fest. Die Höhe verspricht spannenden Sport und actionreiche Unterhaltung“, sagt Büntemeyer.