Die dekorativen Hamberger Dorfmusikanten weisen vor dem Rathaus auf das Erntefest hin. Die dreitägige Veranstaltung lockt an diesem Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Samtgemeinde. Das Erntefestkomitee hat ein buntes Programm für alle Generationen zusammengestellt. (Monika Fricke)

bis 18. August. Es ist zudem das zweitälteste Erntefest dieser Art im Landkreis Osterholz.

Dank zahlreicher Sponsoren in Form von Firmen aus Hambergen und der Umgebung hat das Erntefestkomitee mit seinem Vorsitzenden Kurt Tunnat wieder ein attraktives Volksfest für Jung und Alt in der Samtgemeinde organisiert. Mitten im Ortskern, gleich hinter der Kirche, liegt der Festplatz mit den Fahr- und Verkaufsgeschäften. Den Organisatoren zufolge reisen auswärtige Gäste bequem mit dem Auto an und parken kostenlos auf den umliegenden Parkplätzen.

Um das Festzelt zünftig und dem Anlass entsprechend herzurichten, wird es am heutigen Freitag ab 14 Uhr mit Blumen und Girlanden geschmückt. „Viele helfende Hände sind herzlich willkommen“, sagt das Festkomitee. Um 19 Uhr wird ein Human- Table-Soccer-Turnier angepfiffen. Dabei handelt es sich um eine durchaus heitere Variante des bekannten Tischkickers in überdimensionaler Größe. Statt der kleinen Spieler im Tischkicker kämpfen echte Spieler in Lebensgröße auf dem Spielfeld um den Sieg. Das Menschenkickerturnier ist für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen ein großer Spaß mit reichlich Bewegung. Die gibt es für die Kinder auch auf dem Festplatz mit einer Hüpfburg.

Um 20.15 Uhr beginnt der Laternenlauf in Hambergen. Treffen ist am Festzelt. Mit seinem Akkordeon stimmt Ditmar Kurz verschiedene bekannte Laternenlieder an und begleitet den bunten Lichterzug.

Der Festumzug zieht am Sonntag durch Hambergen und lockt viele Besucher an den Straßenrand. (Monika Fricke)

Am zweiten Tag des Hamberger Erntefests beginnt um 14 Uhr der Flohmarkt in der Straße Am Langenend. Auf dem Festplatz öffnen zeitgleich die Karussells und Verkaufsstände und bieten damit Kurzweil.

Den bunten Erntenachmittag läutet um 14.30 Uhr Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock ein. Er führt die Gäste durch das Programm, zu dem unter anderem Sketche mit Dörte Spangehl als Malwine gehören. Außerdem wirken die Erntefest-

komiteedamen sowie Turnkinder des TV Hambergen mit ihrer Trainerin Dörte Zimmer mit. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester der Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack von 1892 aus Bremen-Nord. Der Eintritt zum bunten Nachmittag kostet fünf Euro. Darin sind Kaffee und Kuchen enthalten.

Das Festzelt wird heute für die Feier geschmückt. (Peter von Döllen)

Am Abend steigt eine Schlager- und Oldienacht. Ab 21 Uhr sorgt die Music-Station im Festzelt für tanzbare Musik. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Am Sonntag wird es zunächst besinnlich, wenn die Organisatoren um 10 Uhr zur Ernteandacht einladen. Den Zeltgottesdienst mit Pastor Björn Beißner begleiten die Musiker des Posaunenchores. Um 11.15 Uhr schließt sich ein Frühschoppen mit dem Akkordeonorchester Viel Harmonie unter der Leitung von Ditmar Kurz an. Als Stärkung serviert die Fleischerei Thamm Herzhaftes und allerlei Leckereien.

Bevor der Festumzug durch die Samtgemeinde die Besucher am Straßenrand erfreut, gedenkt das Festkomitee mit den Gästen um 13 Uhr der Gefallenen der Weltkriege mit einer Kranzniederlegung am Denkmal vor der Kirche. Um 13.15 Uhr setzen sich die Wagen und Fußgruppen in der Bahnhofstraße in Bewegung. Der Spielmannszug Augustendorf begleiten den Marsch zum Festplatz. Die schönsten Fußgruppen und Wagen werden um 16 Uhr mit kleinen Geldpreisen im Festzelt prämiert. Auf dem Festplatz öffnen um 14 Uhr alle Fahr- und Verkaufsgeschäfte.

Um 15 Uhr beginnt die Abschlussparty mit der Music-Station. Der Eintritt ist frei. Im Festzelt wird bis zum Abend kräftig gefeiert. Bei stimmungsvoller Musik klingt das Hamberger Erntefest fröhlich aus.