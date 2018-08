Zwischenzeitlich hat das Handwerk Nachwuchssorgen, Bürojobs waren gefragter. Das hat sich glücklicherweise in den vergangenen Jahren etwas gebessert. Weil man erkannt hat, dass kein Computer hochwertige Handwerksarbeit ersetzen kann – und auch weil nichts so beglückend ist, wie das Ergebnis der eigenen Hände jeden Tag vor Augen zu haben.

Wer sich gern an der frischen Luft aufhält, schwindelfrei ist und kein Problem damit hat, sich die Hände schmutzig zu machen, für den könnte der Beruf des Dachdeckers etwas sein. In diesem Fall, sollte man einfach mal in den Alltag des Dachdeckers hineinschnuppern – beispielsweise im Rahmen eines mindestens zweiwöchigen Praktikums. Die Dachdeckerei Kopp nimmt die Anwärter gleich mit auf die Baustellen und macht sie zum Mitglied des Teams. „Näher dran geht nicht“, sagt Firmenchef Eckhard Kopp. Als Voraussetzung sollte man mindestens 14 Jahre alt und körperlich gesund sein. Wer Interesse an einem Praktikum hat, sollte mindestens acht Wochen vor Beginn Kontakt aufnehmen, damit der Einsatz gut geplant werden kann. Wer eine Ausbildung im Dachdecker-Handwerk wählt, entscheide sich gleichzeitig für einen nahezu krisensicheren Job, erläutern die Mitarbeiter.

Natürlich sei die Arbeit bei Wind und Wetter nicht jedermanns Sache, aber es sei längst nicht mehr die „Knüppelei“ wie zu früheren Zeiten. Moderne Technik sorgt auch im Handwerk für Arbeitserleichterungen. Die Dachdeckerei Kopp bildet sowohl praktisch als auch in der Theorie gewissenhaft aus und überträgt den Auszubildenden so früh wie möglich Verantwortung. Ein vertrauensvolles, partnerschaftliches Miteinander ist wichtig, weshalb der Chef immer ein offenes Ohr für seine Lehrlinge hat. Wer eine Ausbildung bei dem Hamberger Unternehmen absolvieren möchte, sollte mindestens

15 Jahre alt sein und einen Hauptschulabschluss haben.

Auch als fertig ausgebildeter Dachdeckergeselle oder -meister kann man bei Kopp Karriere machen. Das Unternehmen ist immer interessiert an engagierten neuen Kollegen, die ihr Wissen und ihre Tatkraft sowie Persönlichkeit einbringen.