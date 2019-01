Ein Dachdecker sorgt für wind- und wetterfeste Gebäude. Neben dem Dachdecken umfasst das Aufgabengebiet den gesamten Bereich der Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik. Ebenso gehört der Einbau von Dachflächenfenstern und Solaranlagen zu seinem Tätigkeitsfeld. Ein Haus ohne Dach ist wohl kaum vorstellbar. Damit alle Funktionen gewährleistet sind, gibt es gut ausgebildete Dachdecker wie Dachdeckermeister und Innungsobermeister Hartmut Brummerhop. Bundesweit gibt es mehr als 12 400 eingetragene Dachdeckerbetriebe, in denen rund 96 000 Menschen beschäftigt sind. Allein im Landkreis Osterholz gibt es aktuell 13 Innungsbetriebe sowie sieben Gastmitglieder.

Der Beruf ist ideal für junge Menschen, die neue Leute kennenlernen und sich Herausforderungen stellen wollen. Die Aufgaben in den Handwerksunternehmen sind vielfältig, denn jeden Tag kommen neue Aufgaben, bei denen persönliches Können gefragt ist, und Baustellen auf die Lehrlinge zu.

Die Ausbildung verläuft in einem dreijährigen dualen System. Dabei werden die praktischen Erfahrungen im Betrieb und bei Einsätzen gesammelt, die Theorie in der Berufsschule durchgenommen. Die Vergütung im ersten Jahr beträgt 650 Euro, im zweiten Jahr 800 Euro und im dritten 1050 Euro. Als Junggeselle liegt das Einkommen circa bei 2700 Euro im Monat. „Ein Dachdecker muss körperlich belastbar sein“, sagt Brummerhop. Denn wer in schwindelerregenden Höhen und im Sommer bei hohen Temperaturen arbeitet, darf nicht schlapp machen. Grundlegende mathematische Kenntnisse seien ebenfalls von Vorteil.

Brummerhop sieht sein Berufsfeld jedoch gefährdet: „Wir brauchen dringend qualifizierten Nachwuchs“, sagt der Dachdeckermeister, der noch für ein Jahr als Obermeister der Innung fungiert: „Dann sind 20 Jahre voll und es dürfen Jüngere an den Posten“, sagt er. Seine Aufgabe soll der derzeitige stellvertretende Obermeister Claas Wellbrock übernehmen.

„Wir brauchen mehr junge Leute in der Innung, die frischen Wind mitbringen, und Lust haben, das Handwerk aktiv mitzugestalten“, erläutert Brummerhop.

Die Auftragslage in der Innung sei derzeit gut, sagt der Dachdeckermeister. Bei manchen Betrieben müssten die Kunden mehrere Monate warten, andere hätten spontan Zeit, um noch Aufträge zu übernehmen. Im Trend liegen dem Experten zufolge Flachdächer mit leichter Neigung. „Dadurch hat man weniger Schrägen und mehr Raum, den man effektiv nutzen kann“, sagt der Obermeister.

Hausbesitzern, die Interesse an einer Sanierung haben, rät er zur Vorsicht, um nicht auf mögliche Betrüger hereinzufallen: Nicht selten bemerken die vermeintlichen Dachdecker weitere angebliche Schäden, die sie ebenfalls beseitigen möchten. Die Kosten steigen rapide. Um solchen Betrugsmaschen zu entgehen, können Interessierte laut Brummerhop bei der Kreishandwerkerschaft eine Liste mit Innungsbetrieben einsehen. Diese stehen für Qualität. Für die Betriebe hat eine Mitgliedschaft in der Innung Vorteile: Die Mitglieder bekommen regelmäßig Schulungen und Fortbildungen.