Koll EF Hambergen (Monika Fricke)

bis 19. August, ihr traditionelles Erntefest. Zum 142. Mal haben sich die Organisatoren viele Höhepunkte für Jung und Alt einfallen lassen. Das Festkomitee mit seinen beiden Vorsitzenden Kurt Tunnat und Frank Monsees kündigt „drei tolle Tage“ mit abwechslungsreicher Unterhaltung an.

Dabei bedienen sie sich bewährter Traditionen. So wird es wieder einen Country-Abend mit mehreren Line-Dance-Gruppen geben. Außerdem hat das Festkomitee die Schlager- und Oldie-Nacht, den bunten Erntenachmittag sowie eine Abschlussparty am Sonntag ins Programm aufgenommen.

Die Erntekrone präsentiert das Festkomitee beim Umzug. Das Schmuckbild an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Ecke B74/Sophie-Tietjen-Ring kündigt das 142. Hamberger Erntefest an. (Monika Fricke)

Das Hamberger Erntefest zählt zu den größten Volksfesten in der Samtgemeinde und wird jedes Jahr am dritten Augustwochenende gefeiert. Es ist das zweitälteste Erntefest im Landkreis.

Dank zahlreicher Sponsoren konnte das Erntefestkomitee mit rund 25 aktiven Mitgliedern wieder ein attraktives Volksfest für die Samtgemeinde auf die Beine stellen. Den Auftakt des Festreigens bildet heute ab 14 Uhr das Festzeltschmücken. „Helfende Hände sind willkommen“, sagen die Organisatoren. Um 19 Uhr beginnt im farbenfroh dekorierten Zelt der Country-Abend. Der Bremer Sänger und Entertainer DJ Andy Mac Gill sorgt für die passende Tanz- und Unterhaltungsmusik. Außerdem treten mehrere Line- und Square-Dance-Gruppen auf. Der Eintritt ist frei.

Wie vor vielen Jahrzehnten erntet der Heimatverein Hambergen-Ströhe das Getreide für die Festdekodration in Handarbeit. (Monika Fricke)

Wie jedes Jahr startet um 20.15 Uhr der Laternenlauf in Kiebitzsegen. In langjähriger Tradition treffen sich kleine und große Laternefans bei Familie Balduhn in der Ohlenstedter Straße 54, um ihre Lampions zum Leuchten zu bringen. Mit seinem Akkordeon begleitet Ditmar Kurz von der Harmonikasparte des TV „Frisch Auf“ Hambergen den bunten Lichterzug.

Am morgigenSonnabend, 18. August, beginnt um 14 Uhr der Flohmarkt für

jedermann in der Straße Am Langenend und dem angrenzenden Festplatz. Dort öffnen am Nachmittag die Karussells und Verkaufsstände und laden zum Flanieren ein.

Mit dem Schmücken des Festzeltes beginnt in Hambergen das Erntefest. (Peter von Döllen)

Insesondere die ältere Generation ist zum bunten Erntenachmittag eingeladen. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock führt durch das Programm. Darauf stehen Sketche mit Elke und Tina, der Seemanns-Chor-Vegesack, die Tanzgruppe der Landjugend Grasberg und die Erntefestkomiteefrauen. Für Musik sorgt das Blasorchester der Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Um 19 Uhr beginnt für die Kinder und Jugendlichen der Ortschaft eine Kinderdisco. Anschließend lädt das Erntefestkomitee zum zweiten Laternenlauf ein, der am Festplatz startet. Musiker Kurz begleitet den Lampionzug wieder mit seinem Akkordeonspiel.

Auf dem Festplatz kann in den Abendstunden gefeiert werden: Um 21 Uhr erklingen die Rhythmen vergangener Jahrzehnte bei der Schlager- und Oldie-Nacht mit der Music-Station im Festzelt. Der Eintritt kostet vier Euro.

Gottesdienst im Festzelt

Am Sonntagmorgen wird es um 10 Uhr besinnlich beim Gottesdienst im Festzelt mit Pastor Björn Beißner und dem Posaunenchor. An diesem Tag bleibt die Küche daheim kalt, denn nach der Andacht folgt um 11.15 Uhr der Frühschoppen mit dem Akkordeonorchester Viel Harmonie unter der Leitung von Ditmar Kurz. Die Schlachterei Thamm serviert herzhafte Leckereien. In den Mittagsstunden nähert sich das Hamberger Erntefest seinem Höhepunkt. Der große Festumzug durch die Ortschaft wird mit Spannung auf die zahlreichen bunten Wagen erwartet.

Bevor der Tross sich in Bewegung setzt, gedenken die Teilnehmer um

13 Uhr der Gefallenen der Weltkriege mit einem Kranz, der am Denkmal an der Kirche niedergelegt wird.

Um 13.15 Uhr rollt der Festzug von der der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Die Musiker der Spielmannszüge aus Augustendorf und des Blasorchesters der Sportgemeinschaft

Aumund-Vegesack begleiten die Teilnehmer zum Festplatz. Die kreativsten Fußgruppen und Erntewagen werden dort um 16 Uhr mit Geldpreisen prämiert.

Auf dem Festplatz öffnen bereits um 14 Uhr alle Fahr- und Verkaufsgeschäfte. Ab 15 Uhr beginnt die Abschlussparty mit der Music-Station. Der Eintritt ist frei. Im Festzelt soll bis zum Abend kräftigt gefeiert werden.

Das Programm zum Hamberger Erntefest sowie Impressionen aus den Vorjahren sind im Internet zu finden unter www.erntefest-

hambergen.de.