„Selbständig zu arbeiten ist kein leichtes Brot und der Arbeitstag manchmal sehr lang“, sagt Alf Hedrich, das Arbeiten mit unterschiedlichen Kunden mache ihm jedoch viel Freude.

Kunstvolle Arbeiten

Vor der Gründung seines eigenen Malereibetriebes war Hedrich in einem Großbetrieb tätig. Nebenbei nahm er erfolgreich an Meisterkursen teil. Das Malerhandwerk, mit allen zusätzlichen Arbeiten, erlernte der Unternehmer im Malereibetrieb Block in Ritterhude. Alf Hedrich erwarb in Lehrgängen und Fortbildungen die Dekra-Zertifizierung zum Sachverständigen für Bauschadenbewertung.

Am Wohn- und Geschäftshaus an der Ulmenstraße weist die Fassade des Malerbetriebes „des etwas anderen Malers“ auf einige Besonderheiten des Meisterbetriebes hin: Auf unterschiedlichen Farbgründen sind Surfbretter, Palmen und Schriftzüge abgebildet, welche die Kreativität des Malereibetriebes verdeutlichen.

Kreative Spachtel-, Mal- und Wischtechniken sind eine besondere Spezialität des Malereibetriebes in Ritterhude. Künstlerische Malerarbeiten liegen dem Malermeister und seinem Mitarbeiterteam besonders. Alf Hedrich geht gerne auf alle Kundenwünsche ein, zum Beispiel zur besonderen Wandgestaltung mit speziellen Abbildungen. Eine Vorliebe hat der Malermeister auch für die Restaurierung von alten Stadthäusern, „es macht mir besondere Freude, Altes wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.“

Die Ausführung sämtlicher Malereiarbeiten, wie zum Beispiel die Renovierung und Sanierung von Fassaden, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten, Trockenbau, Glasarbeiten und die Einrichtung von Wärme-Dämm-Verbund-Systemen und neuerdings die Montage von Spanndecken, beleuchtet und bedruckt, gehören zum Angebot des Betriebes. Zusätzlich weist Alf Hedrich auf den eigenen Gerüstbau hin.

Der Malermeister nimmt sich gerne Zeit für eine umfangreiche Beratung seiner Kunden. Beim „50 plus Service“ übernimmt das Firmenteam das Verrücken der Möbel mit Ab- und Aufbau durch eigene Tischler. Vollständige Badsanierungen bietet der Malereibetrieb in Zusammenarbeit mit Sanitärbetrieben an. „Hier wird häufig Spachteltechnik angewandt“, so Hedrich.

Zu den Highlights gehörten in den vergangenen Monaten die kreative Gestaltung von einigen Ferienhausfassaden am Ohlenstedter Quellsee und die Wandgestaltung im EADS-Besucherzentrums für Luft- und Raumfahrt in Bremen. „Das war eine besondere Herausforderung für meinen Betrieb“, so Hedrich.

Neue Herausforderungen wünscht sich der Malermeister auch für die Zukunft seines Betriebes. Er hofft auf noch mehr exklusiven Arbeiten. Außerdem würde er seinen Betrieb, in dem er zurzeit mit einem Gesellen und einem Praktikanten arbeitet, gerne vergrößern.