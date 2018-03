Detlef Wacker (links) als Obermeister und Stellvertreter Lars Kollasch bilden das Führungsduo der Elektroinnung Osterholz. (CVA, CVA Christian Valek)

Und Abwechslung ist ebenfalls gegeben, da verschiedene Fachrichtungen zur Verfügung stehen.

Ohne Elektroniker wären technische Errungenschaften wie Autos und Züge nur Träumereien, Telefone gebe es erst gar nicht und das Internet wäre kaum vorstellbar. Elektroniker nutzen die Vorteile der sich rasant verändernden Technologien, entwickeln individuelle, kreative Lösungen. Sie halten Industrieanlagen im Team instand, hauchen Gebäuden mittels Strom Leben ein oder spezialisieren sich auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel auf Fluggeräte. Es gibt eine Vielzahl an Berufen im Bereich des Elektronikers in Industrie wie auch Handwerk, sodass sich die Frage stellt: Was für ein Elektroniker will man werden?

Elektronik kommt in vielen Bereichen zum Einsatz, zum Beispiel bei Windkraftanlagen.

Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planen und installieren beispielsweise elektrotechnische Anlagen, etwa Anlagen der elektrischen Energieversorgung in Gebäuden. Sie installieren Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die elektrischen Sicherheitseinrichtungen, ermitteln Störungsquellen und beseitigen die Fehler. Sie montieren Sicherungen und Anschlüsse für Waschmaschinen und Herde, Gebäudeleiteinrichtungen und Datennetze oder Steuerungs- und Regelungseinrichtungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Hierfür erstellen sie Steuerungsprogramme, definieren Parameter, messen elektrische Größen und testen die Systeme.

Stetige Entwicklung

Elektroniker sind somit an allen wichtigen Schnittstellen im Haus beteiligt. „Ein Handwerk mit Zukunft also“, ist sich der Obermeister der Elektro-Innung Osterholz, Detlef Wacker, nach wie vor sicher, „denn die Weiterentwicklungsperspektiven in Sachen regenerativer Energien sind enorm.“

Für junge Menschen, die vor der Qual der Wahl stehen, welche Ausbildung sie wählen möchten, ein nicht unwichtiger Faktor. Die Ausbildung zum Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik in den zahlreichen Innungsbetrieben in Osterholz dauert dreieinhalb Jahre und wird durch überbetriebliche Lehrgänge unterstützt. Die Entgelte orientieren sich an den Zahlungen für Auszubildende im Beruf „Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“. Die Auszubildende erhalten im ersten Lehrjahr etwa 700 Euro, pro Jahr steigt die Vergütung um etwa 100 Euro an.

Der Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“ gilt heute immer noch. Die Auftragslage im Landkreis ist derzeit relativ gut und die Innungsmitglieder schauen optimistisch in die Zukunft. Die Elektro-Innung biete gute Möglichkeiten des Informationsaustausches unter den Mitgliedern sowie rechtliche Beratungen und Lobbyarbeit, betont Detlef Wacker. Zudem gibt es für Innungsmitglieder kostenlose Fachzeitschriften rund um Themen des Elektrohandwerkes.

Über Innungsbetriebe sowie Möglichkeiten der Ausbildung gibt die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, Geschäftsstelle Osterholz, Bremer Straße 21 in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/2075 Auskunft.