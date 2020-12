Hase Julius hat sich verhoppelt und bekommt unerwartet Hilfe. (Patrick Pleul und Patrick Pleul/dpa, picture alliance / dpa)

Aber der Hunger! Er krabbelt aus der Höhle und hoppelt los. Hu, ist das kalt! Die ganze Nacht hat es geschneit.

Der Wald gleicht einem Zauberwald. Der Acker kommt ihm wie ein großes weißes Meer vor. Und da ist schon der Garten, aber wo ist der Grünkohl? „Abgeerntet. Och nee“, ärgert sich der Hase und trommelt mit den Vorderläufen. Erst wütend, dann ein bisschen traurig, macht sich der Hase auf den Heimweg. Und wie er so dahinläuft und um ihn herum ist alles mit Schnee bedeckt, weiß er auf einmal nicht mehr, wo es längs geht. Er hat sich total verhoppelt. Julius sitzt im Schnee, friert und hofft, dass ihm der richtige Weg doch wieder einfällt, wenn er scharf nachdenkt.

Aber was springt da drüben in den Tannen herum? Hoch oben, von Ast zu Ast? Sicher ein Eichhörnchen. „Ha, das ist ja der Fuchs!“, erschrickt Julius. Wie soll sich ein Hase verstecken? Mit seinen Löffeln? Ein Ohr sieht man immer! Der Fuchs hat auch gleich ein Ohr entdeckt und schon ist er zur Stelle. „Ei, ei, wen haben wir denn da? Den Julius“, begrüßt er ihn sehr freundlich.

„Bi-bi-bitte, tu mir nichts“, bettelt der Hase. „Aber Freund Langohr“, umschmeichelt ihn der Fuchs. „Kein Haar könnt ich dir krümmen.“ Der Fuchs, der ihn ebenso gut auch verschlingen könnte, leckt ihm ums kalte Näschen und sagt: „Du alter Angsthase! Komm nur mit in meinen Bau, da kannst du dich aufwärmen und stärken! Feine Leckereien kriegst du bei uns!“

Julius traut dem Fuchs nicht. Trotzdem hoppelt er brav hinterher. Aber wie herzlich empfangen ihn die Füchsin und Fax, das Füchslein, im gemütlichen Fuchsbau! Der Hase meint, er träumt.

„Weihnachten ist nicht mehr weit, da tun wir Tiere einander nichts zuleide“, erklärt die Füchsin.

Jetzt wird Julius klar: In der friedlichen Zeit gibt es bei Fuchsens nur Pflanzenkost. Ja, und was sieht er da in der Vorratskammer? Grünkohl! Und körbeweise Möhren! Da lässt er sich gar nicht lange bitten –

schon sitzt er mittendrin und mümmelt, dass die Fetzen fliegen.

„Wir machen uns ein paar schöne Tage, und wenn Weihnachten vorbei ist …“ „Weißt du, Julius“, beginnt die Füchsin, „hinterm Wald lebt eine Häsin, die hat ihren Hasenmann verloren.“

„Ihr Langohren solltet euch zusammentun, dann seid ihr nicht mehr so allein!“ „Genau! Und dass die Hasen aussterben, wollen wir alle nicht!“, sagt der schlaue Fuchs.

Harald von Glahn