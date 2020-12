Das Fest der Liebe, der Liebe zu den Menschen. (Sibylle de Bondt)

Heute jedoch ist alles anders. Es ist der 24. Dezember. Das erste Mal bin ich an so einem besonderen Tag dort und spüre ein leichtes Kribbeln im Bauch. Mit Vorfreude, aber auch nachdenklich, habe ich mir heute meine Weihnachtsohrringe in die Ohren gesteckt und das Armband mit den kleinen Glöckchen angelegt. Ob das passend ist? Ich finde, unsere Gäste brauchen diese Fröhlichkeit und ein gewisses Maß an Normalität. Und genau das bringe ich gern mit. Nach einem gemeinsamen Frühstück wartet schon der erste Gast.

Die junge Mutter sitzt im Rollstuhl und erwartet ihre beiden Kinder zur Bescherung. Sie werden über Nacht bleiben und wir bauen das Zimmer um. Die zusätzlichen Matratzen bilden ein gemütliches Lager, sodass sie zu dritt die Weihnachtsnacht verbringen können. Unter dem kleinen Weihnachtsbaum in ihrem Zimmer finden die liebevoll verpackten Geschenke ihren Platz. Sie ist aufgeregt, und wir sitzen noch einen Moment zusammen auf der Terrasse vor ihrem Zimmer. Wir sprechen über ihren Weg ins Hospiz. Auch für ihre Kinder ist der Abschied unendlich schwer und in ihren Augen schwimmen Tränen. Allen ist klar, dass es das letzte gemeinsame Weihnachtsfest ist. Ihre Freundin winkt uns über den Parkplatz zu. Sie wird sie weiter durch den Tag begleiten.

Im gemeinsamen Wohnzimmer, in dem auch der riesige Tannenbaum steht, wartet ein Witwer auf mich. Vor zwei Monaten habe ich ihn und seine Frau auf dem letzten Stück ihres Wegs begleitet. Oft ist es auch eine sehr nahe Begleitung der Angehörigen, die an diesem Morgen tatsächlich ein ganz besonderer Moment ist. Bei einer Tasse Kaffee sprechen wir über die Vergangenheit und Zukunft. Mit dem Blick nach vorne, ist der Mann offen für Veränderungen und bereit, seine Trauer zu schultern. Als er mir beim Abschied ein kleines Weihnachtsgeschenk in die Hand drückt, kämpfe ich ein bisschen mit den Tränen.

Nach Rücksprache mit dem Pflegeteam gehe ich noch einmal durch die Zimmer. Schaue, ob noch etwas fehlt. In einem Zimmer bekomme die naheliegende Antwort: eine große Portion Gesundheit! Ein verzweifelter Blick trifft mich. Der Ehemann sitzt neben dem Bett seiner Frau, mit der er seit über 60 Jahren verheiratet ist. Ihr kleines Gesicht ist in das große Kopfkissen gekuschelt. Als sie mein Glöckchen-Armband hört, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Ruhig schaut sie mich an, als ich vor ihrem Bett in die Hocke gehe. Friedlich schließt sie die Augen und schläft wieder ein.

Bevor ich mich auf den Heimweg mache, bringe ich einen Schutzengel an seinen Bestimmungsort. Er wandert, eingepackt mit einer kleinen Karte, in den Briefkasten eines Witwers, der an diesem Tag nicht kommen konnte.

Jetzt wird es auch Zeit für mich, nach Hause zu fahren. Während der Regen auf mein Autodach prasselt und der Radiosender „Driving Home for Chrismas“ spielt, lasse ich den Vormittag Revue passieren. Ich habe etwas gefunden, was man nicht verpacken und unter den Weihnachtsbaum legen kann. Es ist das größte Geschenk, das ich nur in meinem Herzen finden kann: die Liebe zu den Menschen. Das ist für mich der wahre Geist der Weihnacht.



Sibylle de Bondt