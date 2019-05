Das Königshaus des Schützenvereins Buschhausen aus dem vergangenen Jahr mit dem Königspaar Hans-Peter und Isabell Grimm (Dritter und Vierte von links). (Monika Fricke)

Am 25. und 26. Mai 2019 feiert der Schützenverein Buschhausen und Umgebung sein 48. Schützenfest. „Die alten Traditionen werden bei uns aufrechterhalten“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Peter Grimm. „Wir pflegen das Brauchtum und fühlen uns dem verpflichtet.“ Der gesellige Austausch mit den Schützinnen und Schützen befreundeter Vereine wird dabei ebenso gepflegt wie der Kontakt zur Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung.

„Wir wollen ein fröhliches und unbeschwertes Fest feiern“, kündigt der Vereinsvorstand an. Bereits Tage vor dem Fest haben sich die Vereinsmitglieder zum Arbeitsdienst in der Schützenhalle versammelt, um sie für das Fest herzurichten. Am Sonnabend, 25. Mai treffen sich die Schützinnen und Schützen um 11.30 Uhr vor der Schießsport­anlage. Das Königshaus mit König Hans-Peter Grimm, Königin Isabell Grimm, Vizekönigin Hannelore John, Vizekönig Heinz Tensing, Buschkönig ­Joachim Schröder sowie Georg Breitling, König der Könige, und Annegret Krentzel, Königin der Königinnen, lädt zum gemeinsamen Mittagessen in die Schützenhalle.

Danach geht es zurück in die Schießsporthalle. Hier beginnt ab 14 Uhr das Adlerschießen. Alle Teile bis zum silbernen Flügel werden abgeschossen – so werden die Königin der Königinnen, der König der Könige und der Buschkönig ermittelt. Von 19 Uhr an klingt der erste Festtag in der Schützenhalle mit einem gemüt­lichen Zusammensein aus.

Am Sonntag, 26. Mai, treffen sich um 14:30 Uhr die Schützinnen und Schützen an der Schießsportanlage – dieses Mal ohne Fahnen. Um

15 Uhr begrüßt der Vorsitzende der Buschhausener Schützen, Hans-­Peter Grimm, die geladenen befreundeten Vereine und Gäste, die an der Kaffeetafel bewirtet werden. Ein Höhe­punkt ist am Sonnabend der Start der beliebten Tombola mit attraktiven Preisen. Ab 16:30 Uhr sind die Gäste zum Schießen eingeladen, gegen 17 Uhr startet das Ausschießen der Vizemajestäten sowie Majestäten auf Gold­flügel und Rumpf.

Der Höhepunkt des Buschhausener Schützenfestes ist die anschließende Königsproklamation. Vorher werden die neuen Majestäten am Schießstand ermittelt und anschließend mit prächtigen Königsketten geehrt. Diese traditionelle Zeremonie ist ein guter Grund zum Feiern, so klingt das 48. Buschhausener Schützenfest mit einem fröhlichen Beisammen­sein mit den Festgästen stimmungs­voll aus.

Am Montag, 27. Mai, treffen sich alle Schützinnen und Schützen um 16 Uhr zum Aufräumen der Halle. Die Nachlese des Schützenfestes klingt um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Essen und dem beliebten Katerschießen aus.