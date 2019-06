Das Königshaus 2018 lädt am Wochenende zum Schützenfest nach Steden ein. Dabei werden ihre Nachfolger in spannenden Wettbewerben ermittelt. (Monika Fricke)

Die einjährige Regierungszeit von Claas Schumacher, Stefanie Freye und Tochter Jule Freye neigt sich dem Ende. An diesem Wochenende müssen sie die glänzenden

Königsketten wieder abgeben. Doch zuvor wollen sie gemeinsam mit dem Schützenvolk und dem ganzen Dorf noch zünftig feiern. An beiden Festtagen laden sie alle Bewohner der Ortschaft sowie Gäste zu einer Kaffeetafel in die Schützenhalle sowie jeder Menge Spaß und spannenden Wettkämpfen ein.

Der Schießstand und die Festhalle in der Straße Zum neuen Moor 4 in Holste wurden bereits vor dem Fest mit Blumen und Girlanden dem Anlass entsprechend dekorativ geschmückt. Nach dem Kranzbinden gab es einen zünftigen Grillschmaus für alle Beteiligten.

Am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juni, steigt nun das Schützenfest. Die Jugend eröffnet die Schießwettkämpfe am morgigen Sonnabend um 14 Uhr. Dann beginnt das Armbrustschießen für Kinder und Jugendliche auf den Holzadler. Der Schützenverein lädt dazu alle Kinder des Dorfes ein.

Ab 17 Uhr ermitteln die Stedener ihren König der Könige und ihre Königin der Königinnen. Alle bisherigen Vereinsmajestäten messen sich dabei am Schießstand und wetteifern um die Königsehre. Ab 20 Uhr folgt ein gemütliches Beisammensein für alle Mitglieder und Gäste, mit dem der Tag ausklingt.

Der Sonntag ist der Hauptfesttag und das ganze Dorf zelebriert seine langjährige Schützentradition. Um 11.15 Uhr kommen die Vereinsmitglieder mit Schützenhauptmann John Ahrens zum Einholen der Könige zusammen. König Claas Schumacher, Königin Stefanie Freye, Kinderkönig Till Hüncken, Jugendkönigin Jule Freye, Helga Unververth als Königin der Königinnen und Dieter Gloddek als

König der Könige treffen sich vor der Schützenhalle.

Nach einem Festakt und ein paar geselligen Stunden mit den noch amtierenden Majestäten folgt um 15 Uhr die Fortsetzung des Schießens auf allen Ständen. Der Schützenverein kündigt dazu erneut eine Kaffeetafel an.

Gegen 18 Uhr beginnt schließlich das Königsschießen. Dabei handelt es sich um den alljährlichen Höhepunkt des Schützenfests. Bei diesem Wettbewerb entscheidet sich, wer die Nachfolge der Majestäten antritt. Den Titel erhält derjenige, der den Rumpf des Königsadlers von der Stange holt.

Eine Siegerehrung der erfolgreichsten Teilnehmer wird im Anschluss erfolgen, kündigt Vereinsvorsitzender Ahrens an. Der Festtag klingt wiederum mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Doch der Festreigen ist damit nicht beendet: Am Montag, 24. Juni, um 10 Uhr treffen sich erneut alle Vereinsmitglieder in der Schützenhalle zum gemeinsamen Frühstück. Der Tag endet für die Schützen gegen 19 Uhr mit dem Katerschießen und der Preisverteilung für die Wettbewerbsteilnehmer.