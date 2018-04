Insekten kriechen aus ihren Verstecken, wohlwissend, dass das Nahrungsangebot nun von Tag zu Tag wächst. Auch den Menschen kribbelt es in den Fingern. Die Gartenwerkzeuge stehen bereit, es ist wieder Zeit, dem schönsten Hobby des Frühjahrs nachzugehen: der Gartenarbeit.

Besondere Pflege braucht nun der Rasen. Spätestens jetzt sollte das Grün vertikutiert werden, um Moos und abgestorbene Pflanzenreste aus der Erde zu befördern. Luft und Wasser können danach viel besser in den Boden gelangen. Für diese Arbeit ist eine Trockenperiode besonders gut geeignet. Der Vertikutierer sollte jedoch nicht zu tief angesetzt werden, um die Wurzeln des Rasens nicht zu beschädigen. Anschließend freut sich das Gras über eine Düngung. In der Regel reicht es, im Juli ein weiteres Mal zu düngen.

Auch die Böden der Beete werden jetzt aufgelockert. Wenn es wärmer wird, kann eine Schicht Kompost eingebracht werden. Dieser gibt den Pflanzen wertvolle Nährstoffe, die nur langsam aufgenommen werden. Wer seinen Garten verschönern möchte, ist bei den hiesigen Blumenhändlern und Baumschulen gut aufgehoben. Die fachkundigen Mitarbeiter beraten ihre Kunden kompetent nach deren Bedürfnissen. Je nachdem ob es zum Beispiel ein englischer oder ein Natur-Garten sein soll, geben sie Empfehlungen ab.

Besondere Aufmerksamkeit benötigen jetzt auch Kübelpflanzen, die während der dunklen Jahreszeit eingelagert worden sind. Sie brauchen ein bisschen Zeit, um sich an die Lichtverhältnisse und die Temperaturen zu gewöhnen. Daher sollten sie zunächst in Wintergärten oder auf Fensterbänke gestellt werden. Draußen stehen sie am besten im Schatten oder Halbschatten, in der prallen Sonne droht ein Sonnenbrand.

Büsche im Garten können zurzeit noch vorsichtig geschnitten werden. Zu lange oder abgestorbene Äste können entfernt werden, die Pflanzen ausgelichtet und in Form gebracht werden. Gartenbesitzer sollten allerdings Rücksicht auf brütende Vögel nehmen. Wer unsicher ist, ob ein Beschnitt dem Naturschutz widerspricht, sollte einen Fachmann zurate ziehen.

Unbedingt beachten sollten Gartenbesitzer, dass Grünschnitt nicht in den Wald gehört. Die Lebensgemeinschaften sind fein aufeinander abgestimmt. Gelangen Materialien von außen hinein, geht die Balance möglicherweise verloren, Lebensräume werden so verändert, dass die heimischen Pflanzen und Tiere gestört werden. Grünabfälle können für geringe Beträge zum Beispiel beim Abfall-Service Osterholz und auf deren Sammelplätzen entsorgt werden. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.aso-ohz.de. Alternativ kann ein Totholzhaufen im Garten errichtet werden, besonders kleine Tiere nutzen sie gern als Versteck.

Wer sich im Garten betätigt, tut gleichzeitig seinem Körper und Geist etwas Gutes. Allerdings ist zunächst etwas Zurückhaltung geboten, denn sofern im Winter nicht regelmäßig Sport getrieben wurde, dürfte die Muskelkraft nachgelassen haben. Wer es mit dem Hacken und Jäten übertreibt, den verdonnert sein Rücken womöglich zu einer Zwangspause. Nach einigen angepassten Einheiten kommen Kraft und Ausdauer zurück und die Gartenarbeit kann in vollen Zügen genossen werden.