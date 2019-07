Am Sonntag werden die Nachfolger der Scharmbecker Majestäten ermittelt (v.l.): Vizekönig Reiner Schnibbe, Königin Bettina Witschen, Kinderkönig Johannes Witschen und Hauptkönig Hendrik Fechtmann. (Monika Fricke)

Nach dem Vorschießen, das um 15.30 Uhr beginnt, läutet der Verein dabei mit Grillwurst und Getränken das Schützenfestwochenende ein.

Die Vereinsmitglieder kündigen dazu in gewohnter Weise ein umfangreiches Festprogramm an. Am morgigen Sonnabend, 6. Juli, versammeln sich alle Schützen um

10 Uhr an der Residenz von Schützenkönigin Bettina Witschen in der Gartenstraße 14a. Von dort marschiert die Gesellschaft zum Rathaus. Mit der symbolischen Übernahme der Schlüsselgewalt wird der Verwaltungssitz zur Moorburg. Schützenhauptmann Stephan Hecht lässt an dieser Stelle stets ein paar humorvoll-kritische Anmerkungen zur Verwaltung verlauten. Vom Rathaus geht es zur Volksbank und anschließend zum Schützenhof, wo die Gäste den neuen Moorgrafen ermitteln. Ein gemeinsames Essen schließt sich dem geselligen Schießwettkampf an.

Um 14.15 Uhr wird das am Freitag begonnene Schießen auf die Scheiben und Teile des Adlers fortgesetzt. „Alles was noch offen ist, wird ausgeschossen“, sagt Pressewartin Brigitte Patz. Anschließend zieht ein kleiner Umzug zum Marktplatz, wo er zum großen Ausmarsch wird. Ab 17 Uhr treffen

Abordnungen der Vereine aus Freißenbüttel, Buschhausen, Teufelsmoor, Ritterhude, Scharmbeckstotel und Axstedt ein. Nach der Begrüßung durch den Schützenhauptmann bewegt sich der Umzug unter musikalischer Begleitung der Bremerländer Musikanten, des Spielmannszug TSV Osterholz- Scharmbeck und des Blasorchesters Wulsdorf entlang der Route über die Bahnhofstraße, Schillerstraße,

Gartenstraße, An der Handloge, Ritterhuder Straße zum Schützenplatz. „Wir wünschen uns, dass die Straßen und Vorgärten zum Festumzug bunt oder grün-weiß geschmückt werden“, sagt Patz.

Ein Höhepunkt des 179. Scharmbecker Schützenfests findet im Anschluss statt: Zur großen Zeltparty legt ab 19 Uhr DJ Rob flotte Musik für jeden Geschmack auf. Der Eintritt ist frei.

Mit stimmungsvoller Blasmusik beginnt der Sonntag, 7. Juli. Mit dieser wird am Haupttag der Feierlichkeiten um 10.30 Uhr der König beim Hotel Zur Alten Börse in der Poststraße abgeholt und zum Schützenhof gebracht. Dort laden die noch amtierenden Majestäten zum Königsempfang ins Festzelt ein. Gäste und befreundete Vereine essen gemeinsam zu Mittag.

Danach geht es zurück an den Schießstand. Die Kinder starten um 15.30 Uhr mit dem Königsschießen. Die Jungschützen ermitteln dann ab 16 Uhr ihre neuen Majestäten, und um 16.30 Uhr beginnt das

Vizekönigsschießen. Ab 17 Uhr legen die Schützendamen auf den Königsadler an.

Spannende Wettkämpfe erwarten die Verantwortlichen beim Ausschießen des Hauptkönigs, das um 17.30 Uhr beginnt. Wenn der Rumpf des Adlers gefallen ist und die neuen Majestäten feststehen, wechseln die Königsketten ihren Besitzer. Das ist ein Grund zum Feiern: An der Königstafel werden die neuen Schützenkönige bejubelt.

Den Abschluss des Festreigens bildet am Montag, 8. Juli, um 17 Uhr der Resteverzehr im Schützenhof. Der Vorstand verteilt bei dieser Gelegenheit in der Schießhalle Preise an erfolgreiche Mitglieder.