Doch wer heute eine Ausbildung im Handwerk macht, lernt nicht nur, Geräte aufzubauen und zu reparieren, sondern eignet sich auch digitale

Fähigkeiten an. Außerdem wissen die Fachleute über Fördermöglichkeiten Bescheid und entwerfen in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern individuelle Lösungen. Andreas Manzl, Obermeister der Innung Sanitär- und Heizungstechnik Osterholz, weiß, worauf es im Handwerk ankommt.

In der Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik kommen junge Leute im Verlauf ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung häufig mit Computern in Berührung. Für die Instandsetzung von Heizungstechnik brauchte man früher eine Rohrzange, heute sind auch andere Fingerfertigkeiten gefragt: Über eine Software wird die gesamte Heizungstechnik gesteuert.

Es hat sich inzwischen herumgesprochen, wie attraktiv die Ausbildung ist. Meistens wird dieser Beruf von jungen Männern angestrebt. „Wir freuen uns aber jederzeit über engagierte Bewerberinnen“, sagt Obermeister Manzl.

Mit Technik sparen

Die Energiekosten werden nicht mehr sinken, ebenso wenig der Energiebedarf. Groß ist daher das Interesse an erneuerbaren Energien und hocheffizienten Technologien. Einsparpotenziale gibt es in den eigenen vier Wänden reichlich. Hausbesitzer können dabei aber nicht nur auf lange Sicht mit einem modernen System sparen, sondern auch direkt bei der Anschaffung und Erneuerung im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik. Denn für das sogenannte energieeffiziente Sanieren stehen verschiedene Fördertöpfe bereit. Manzl rät Interessierten, sich bei den Innungsbetrieben über Fördermöglichkeiten zu informieren. Im Internet können Hausbesitzer vorab prüfen, ob ihr Anliegen für eine Förderung infrage kommt. Nicht nur Besitzer älterer Häuser sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Für Häuslebauer ist eine Bezuschussung ihres Vorhabens unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich.

Eine lohnenswerte Technologie im Bereich Heizung ist die Brennwerttechnik. Brennwertkessel nutzen die im Brennstoff enthaltene Wärmeenergie fast vollständig und sparen gegenüber der Niedrigtemperaturtechnik rund zehn Prozent an Energiekosten. Viele Haushalte sind bereits damit ausgestattet, andere haben noch einen Standardkessel. Wer über eine Umstellung nachdenkt, kann sich an die Innungsbetriebe wenden. Deren Mitarbeiter ermitteln den Wärmebedarf des Hauses und bringen auf diese Weise in Erfahrung, welche Leistung der Brennwertkessel erbringen sollte. Bei der Installation gehen sie auf die Wünsche der Kunden ein, schließlich sollte der Kessel sich dezent in das Haus einfügen und nicht das Wohnambiente stören.

Gas oder Holzpellets

Eine Alternative zur Brennwerttechnik ist die Holzpelletheizung. Die kleinen Kügelchen bestehen aus dem heimischen, nachwachsenden Energieträger Holz und sind somit klimaneutral. Weiterhin sind Wärmepumpen wahre Energiesparer: „Das Heizen und die Warmwasseraufbereitung mit diesen Geräten wird bei Modernisierungen immer attraktiver“, erläutert der Innungsvorsitzende.

Betriebe aus dem Bereich Heizung und Sanitär beschränken sich bei der Beratung und Umsetzung der Kundenwünsche nicht allein auf die neueste Technik. Auch das Raumambiente spielt eine wichtige Rolle. „Wir entwerfen gemeinsam mit den Kunden für jeden das individuelle Traumbad“, sagt Manzl. Barrierefreie Bäder sind dabei ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Betriebe.

31 Innungsbetriebe der Sanitär- und Heizungstechnik gibt es im Landkreis Osterholz aktuell. Deren Mitarbeiter sind kompetente Ansprechpartner in puncto Beratung und Installation von hochwertigen und zuverlässigen Systemen. Die Spezialisten entwickeln individuelle sowie kreative Lösungen und kennen sich mit neuen Technologien bestens aus. Zudem bestehen gute Kontakte zu anderen Gewerken. Die Innungsbetriebe erkennt man am kreisförmigen blau-rot- gelb-weißen Logo. „Die Firmen sind in der Regel Meisterbetriebe“, sagt Manzl. Kunden können sich dem Obermeister zufolge darauf verlassen, dass die Leistungen dieser Firmen qualitativ hochwertig und auf den Einzelfall abgestimmt sind. Zudem sei das Personal aufgrund regelmäßiger Schulungen fachlich stets auf dem neuesten Stand.

Das gilt auch für das Wissen um sich abzeichnende Trends: „Der Wunsch nach Energieeffizienz ist da“, sagt Manzl. Allerdings bedürfe es einer weitreichenden Umsetzung verschiedener Maßnahmen, um ein umweltverträgliches Maß zu erlangen. „In vielen Häusern gibt es hierfür noch eine Menge Potenzial.“

Die aktuelle Auftragslage seines Handwerks ist Manzl zufolge gut. „Man sollte sich rechtzeitig bei den Handwerkern seines Vertrauens melden“, erläutert der Obermeister. Wartezeiten seien bei dem hohen Auftragsaufkommen nicht ausgeschlossen.