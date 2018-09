Das bedeutet: Das Erntefest steht vor der Tür. Das Event geht von morgen bis Sonntag, 7. bis 9. September, über die Bühne.

„Wir haben uns viel vorgenommen“, sagt der Vorsitzende des Festkomitees, Andreas Manzl. Der Auftakt steht morgen ab 18 Uhr im Zeichen der Kinder. Neu im Programm sind eine Schminkecke sowie der Ballonkünstler Marvin Ohmstedt mit seiner Freundin.

Zudem lockt ein Luftballon-Weitflug-Wettbewerb. Die Luftballons treten um 20 Uhr unter dem Motto „bunter Himmel über Scharmbeckstotel“ ihre Reise in die Lüfte an. Sind die Ballons außer Sichtweite, folgt der Laternenumzug. Die Jugendfeuerwehr und die Freiwilligen der Ortsfeuerwehr kümmern sich darum, dass der Umzug in sicheren Bahnen verläuft. Musikalisch begleitet der Spielmannszug aus Grasberg den Marsch durch die Ortschaft.

Zurück im Festzelt werden die Sieger des Weitflug-Wettbewerbs aus dem Vorjahr verkündet. Im Vorfeld verraten die Organisatoren, dass der weiteste Flug wegen des ungünstigen Wetters lediglich bis nach Vollersode kam. Zum Abschluss des Freitags bringt DJ Leif die Besucher mit einer Polonaise und mehr auf Trapp. Die Fahrgeschäfte laden bereits ab 18 Uhr zum Besuch ein. Das Erntefestkomitee zeigt sich zu später Stunde spendabel: Ab 22 Uhr stehen insgesamt 100 Liter Freibier bereit.

Der Sonnabendnachmittag gilt in Scharmbeckstotel als Besuchermagnet für die älteren Bewohner. Los geht es um 14.30 Uhr im Festzelt mit einem kurzweiligen Programm und einem Überraschungsgast. Dabei können die Besucher ihren Gaumen mit einem Kuchenangebot erfreuen. An diesem Nachmittag bietet der Verein, der sich anlässlich des Ortschaftsjubiläums gegründet hat, noch einmal seine Chronik an.

Volks- und Partymusik

Musikalisch geben Erichs fröhliche Musikanten aus Springe ihr Debüt. Das Quartett versteht sich auf Schlager, Volksmusik, Märsche, Volkstänze sowie Polka und bezeichnet sich selbst als „die Bayern des Nordens“. Der Kostenbeitrag für diese Veranstaltung beträgt sechs Euro. Anmeldungen sind erwünscht. Der Kartenvorverkauf findet in der Glaserei Murken, Hauptstraße 34, bei Andreas Manzl, Stader Landstraße 75, und Cornelia Reichelt, Scharmbecks-

toteler Straße 5, statt. Am Abend geht das Erntefest in die nächste Runde: „Wir rocken das Korn. Rockt ihr uns das Zelt.“ Unter diesem Motto steht die Bremen-Vier- Party. Ab 21 Uhr bringt Sebastian Dippe vom Obex-Party-Team das Publikum in Stimmung. Danach heizt Feten-Völz den Besuchern ein. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst im Festzelt. Die Predigt hält Pastor Enno Kückens. Rund 40 Teilnehmer erwartet der Vereinsvorstand für den Umzug ab 14 Uhr und bittet die Gruppen und Vereine, über die Stoteler Waldstraße oder aus Buschhausen anzufahren. Eine Anmeldung für die Parade ist nicht erforderlich, eine Prämierung gibt es nicht.

Die Organistoren gehen davon aus, dass sich die Teilnehmer in gewohnter Manier mit fantasievollen Festwagen präsentieren. Der Umzug verläuft entlang der folgenden Route: Von der Scharmbeckstoteler Straße geht es über die Kreisstraße zur Hauptstraße in die Buchtstraße. Es folgen die Straßen Mühlenstelle, Am Rosenmoor und Am Ziegelmoor. Der letzte Abschnitt geht über die Straße Zu den Hügelgräbern über Auf der Heide zurück auf die Hauptstraße und schließlich zum Festplatz. Dem Umzug schreitet der Fanfaren- und Spielmannszug Seefeld voran.

Nach dem Umzug wird die Erntekrone ins Zelt gebracht. Dazu hält der Vorsitzende Manzl eine Ansprache. Ortsvorsteher Peter Schnaars blickt zuversichtlich auf die drei Tage. „Die Bewohner nehmen das Fest gut an und sind mit viel Engagement dabei.“ Das sehe man darin, wie ansprechend die Straßen geschmückt seien.