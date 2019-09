Das Erntefestkomitee hat jedes Jahr viel Spaß bei dem dreitägigen Fest, das heute beginnt. (Monika Fricke)

Daher wird es auch morgen so ablaufen.

Das Erntefestkomitee um die Vorsitzende Sabine Ahrens kündigt für dieses Wochenende weitere Höhepunkte für alle Generationen an. Am heutigen Freitag

beginnt das Erntefest um 19.45 Uhr mit dem Laternenumzug für Klein und Groß. Der Treffpunkt ist bei Nikolaus Lütjen in der Vollersoder Straße. Die Ortsfeuerwehr sichert die Straßen für den Lampionzug ab. Musikalisch begleitet Heinz Bremert mit seinem Kollegen den Lichterzug.

Die Kinder bekommen anschließend Getränke und Süßigkeiten. Auf dem Festplatz ist zudem eine Hüpfburg aufgebaut. An der Schützenhalle brennt ein Lagerfeuer, an dem frisches Stockbrot gebacken wird. Außerdem werden weitere Leckereien angeboten.

Der Festzug mit den geschmückten Erntewagen bewegt sich morgen ab 17 Uhr durch Vollersode. Aufstellung nehmen die Teilnehmer am Hofgut Giehlermühlen. Das Festkomitee hofft auf eine gute Beteiligung und schöne Ideen zur Gestaltung der Festwagen sowie zahlreiche Schaulustige. Während der Aufstellung der Erntewagen werden vergünstigte Eintrittskarten für die Ernteparty mit dem DJ Team LITO Donnern verkauft.

Direkt im Anschluss an den Festumzug startet diese in der Schützenhalle. „Nach einer ausgelassenen Party im vergangen Jahr hoffen wir wieder auf super Stimmung“, sagt die Vorsitzende des Erntefestkomitees.

Am Sonntag folgt zum Abschluss der bunte Familiennachmittag. Dieser lockt am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr mit einem Unterhaltungsprogramm in die Schützenhalle. Dort heißt Ahrens alle Gäste herzlich willkommen. Das Festkomitee freut sich auf die Ehrengäste aus Verwaltung und Politik. Um 14.15 Uhr erfolgt eine Ernteandacht mit Pastor Wolfgang Starke und dem Posaunenchor Hambergen-Wallhöfen.

Tolle Preise bei Tombola

Die Frauen des Erntefestkomitees bewirten die Gäste im weiteren Verlauf des Nachmittags mit selbst gebackenen Kuchen und Torten. Alle Leckereien wurden von den Komiteefrauen und Anwohnern aus Vollersode gestiftet. Den Besuchern werden außerdem Tombola-Lose zum Kauf angeboten, mit denen sie die Chance auf attraktive Preise erhalten.

Anschließend wirken im Unterhaltungsprogramm die Tanzgruppe Let’s Dance aus Sandhausen und eine Tanzgruppe aus Giehlermoor unter der Leitung von Detlef Kostens mit.

Die Bornreiher Theatergruppe führt Sketche auf und erstmalig kommt eine Sängerin als Überraschungsgast. Schließlich klingt der Festnachmittag bei stimmungsvoller Musik gesellig aus.