Tischler und Zimmerer sind wahre Experten für alle Bauwerke aus Holz – vom Dach bis zum Möbelstück. (Patrick Pleul)

Auch wenn heute vieles aus Beton hergestellt wird, so ist das Holz bei modernen Bauobjekten nicht mehr wegzudenken.

Zimmerer ist ein moderner Beruf mit uralter Tradition. „Das Zimmererhandwerk gehört zu den konstruktiven Berufen. Das bedeutet, dass es neben dem Maurer- und Stahlbetonbauerhandwerk komplette Bauwerke errichtet“, erläutert Edgar Schmidtsdorff. Der Inhaber der Beha Zimmerei, Vor der Elm 14, in Osterholz-Scharmbeck, ist zugleich Obermeister der Zimmerer-Innung Osterholz.

Das Zimmererhandwerk beschränkt sich ihm zufolge nicht nur auf die Dachkonstruktion, sondern umfasse ein breit gefächertes Gebiet, wie den Holzfertigbau, den kompletten Hausbau mit Treppen- und Geländerbau, Akustik- und Trockenbau, Ausbau von Wohnbereichen, Lehrgerüstbau sowie die Modernisierung und die Denkmalpflege. „Wir verstehen das Zimmererhandwerk als Umweltschutzhandwerk“, sagt Schmidtsdorff. Zum Leistungsspektrum gehören der Dachausbau und das Einbauen von Bauteilen aller Art wie Fertiggauben, Dachfenster, Lichtkuppeln sowie Lichtbänder. Der Neubau moderner Holzhäuser sei nur ein weiterer von vielen Tätigkeitsbereichen des Zimmerers. Wer diesen Beruf ergreifen möchte, müsse komplizierte Baupläne verstehen und sich Zeichnungen räumlich vorstellen können, erläutert Schmidtsdorff. Zwar seien die Auftragsbücher voll, es fehlten jedoch Fachkräfte, so der Innungsmeister.

Längst haben moderne Techniken Einzug in die Holzbaubetriebe der Region gehalten. So seien vermehrt computergesteuerte Maschinen für die Fertigung im Einsatz. Geräte wie Hebekräne sorgten für mehr Sicherheit. Der Umgang mit moderner Technik gehört zur Ausbildung im Handwerk dazu. Handarbeit sei aber nach wie vor gefordert.

Markus Thölken ist stellvertretender Innungsmeister der Tischler-Innung Bremervörde-Osterholz. Sein Betrieb in Lilienthal- Worphausen ist auf die Herstellung von Fenstern, Türen, Treppen sowie Möbeln nach Maß spezialisiert. Heute gehört der Betrieb zu den wenigen selbstproduzierenden Fensterherstellern der Region. Diverse Produkte sind derzeit in der Ausstellung in der Lilienthaler Heerstraße 378 zu sehen.

Thölken ist Experte in der Verarbeitung des natürlichen Werkstoffs Holz. Als Möbeltischler stellt er hauptsächlich individuelle und einzigartige Möbel her. Maschinell oder in exakter Handarbeit bringt er das Stück in Form. Daneben verarbeiten Tischler spezielle Werkstoffe wie Kunststoffe, Glas, Metall und Stein.

Derzeit gehören elf Zimmereien der Zimmerer-Innung Osterholz an, in der Tischler-Innung Bremervörde-Osterholz sind 53 Handwerksbetriebe registriert.