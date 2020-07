Die Aufgaben eines Friedhofs­gärtners sind äußerst vielfältig. (Holger Hollemann, dpa)

Kompetent und mit Einfühlungsvermögen berät er Angehörige rund um Grabgestaltung und -pflege. Das nötige Know-how und das handwerkliche Geschick im Umgang mit den Geräten erlernt er während einer dreijährigen dualen Ausbildung.

Ob das provisorische Herrichten der Grabstelle nach der Beisetzung, das Gestalten der Wechselbepflanzung, die regelmäßige Pflege der Gräber oder die Dekoration mit

Gestecken und Schalen – all diese Tätigkeiten gehören zum Aufgabenspektrum des Friedhofsgärtners. Doch nicht nur kreative Tätigkeiten sind gefragt. Der Fachmann führt ebenso Arbeiten mit technischem Gerät und EDV-gestützter Technik aus.

In manchen Friedhofsgärtnereien werden Pflanzkulturen selbst herangezogen. Dann ist das Wissen um die Produktion der Pflanzen unerlässlich. Auch die Arbeit am Schreibtisch ist notwendig. Das Zeichnen von Plänen für eine Grabbepflanzung oder das Anfertigen von Pflanzlisten lernen Friedhofsgärtner in ihrer Ausbildung.

Neue Grabarten und der Wandel in der Bestattungskultur machen ein hohes Maß an professioneller Betreuung der trauernden Angehörigen nötig. Die Herausforderung für den Fachmann liegt darin, für jeden Wunsch das passende Konzept zu erstellen.