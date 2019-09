Ein kunstvolles Schild weist am Ortseingang auf das 90. Erntefest hin. (Monika Fricke)

Auch bei der 90. Auflage zeigen sich die Organisatoren kein bisschen müde und haben keine Mühen

gescheut, um ein unterhaltsames Programm für alle Generationen auf die Beine zu stellen: Der Garlstedter Erntefestverein um die

Vorsitzende Brigitte Matthes lädt von morgen bis Sonntag, 6. bis

8. September, zum Erntefest ein.

Bereits zu Beginn der Erntefestwoche liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, als viele fleißige Hände das Festzelt aufstellten. Am heutigen Donnerstag folgt das Schmücken, zu dem das Komitee ab 18.30 Uhr freiwillige Helfer bittet. Garlstedts Ortsvorsteherin Marie Jordan und Matthes danken den Helfern und Sponsoren, „ohne die wir in Garlstedt kein Erntefest feiern könnten“. Dank spricht der Erntefestverein auch Landwirt Hans-Martin Hinken aus, der Jahr für Jahr sein Gelände gegenüber dem Sportplatz als Festplatz zur Verfügung stellt.

Morgen startet der Festreigen um 15.30 Uhr mit einem bunten Nachmittag. Dabei gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem kündigt das Festkomitee ein Unterhaltungsprogramm mit Kindern der Kindertagesstätte Garlstedt an. Heinrich Schulte-Brömmelkamp erzählt als Bauer aus Kattenvenne lustige Geschichten vom Lande. Um 18 Uhr lockt das Kinderprogramm mit Spielstationen, bei denen die Mädchen und Jungen Preise abräumen können. Zudem können sich die jüngsten Besucher beim Kinderschminken hübsch machen lassen.

Treffen für das Lichterfest ist um 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Der Spielmannszug des TSV

Osterholz-Scharmbeck begleitet den Marsch durch den dekorativ

illuminierten Ort. Die Garlstedter Ortsfeuerwehr sorgt dabei für ein sicheres Geleit. Auf dem Festplatz angekommen, erhält jedes Kind ein kleines Präsent. Ein Höhepunkt ist das große Feuerwerk um 21 Uhr. Im Anschluss startet die Ernteparty mit DJ Alex O. Er legt Musik für

jeden Geschmack auf und sorgt für tolle Stimmung im Festzelt.

Am Sonnabend geht es mit einem Gottesdienst weiter, den Pastor Gert Glaser um 11 Uhr im Festzelt hält. Der Posaunenchor von St. Willehadi begleitet die Ernteandacht musikalisch. Am Mittag kann die Küche kalt bleiben, denn um 12.30 Uhr lädt das Erntefestkomitee zum Spanferkelessen mit zünftiger Musik ein. Das Essen kostet 15 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt Brigitte Matthes unter Telefon 04795/ 18 94 entgegen.

Abends geht der Festreigen nahtlos weiter: Um 20 Uhr wird der Festball eröffnet. Da das Erntefest in Garlstedt seit 90 Jahren zum Ende des Sommers im Kalender steht, lautet das Motto des Festballs „90er-Jahre-Party“. Für stimmungsvolle Musik sorgt DJ Sir Andy. Der Eintritt kostet 5 Euro. Außerdem erfolgt am Abend eine Preisverlosung im Festzelt.

Am Sonntag stellen sich die Teilnehmer des Festumzugs um 13 Uhr im Garlstedter Kirchweg auf. Von dort rollt der Tross gegen 13.30 Uhr mit Musikbegleitung des Spielmannszugs Da Capo Bremen durch die Waldsiedlung und das Dorf.

Die Festrede im Zelt am Sonntagnachmittag hält Torsten Rohde als Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Im Anschluss an seine Worte wird die große Erntekrone ins Festzelt gebracht. Ab 15 Uhr gibt es dort eine Kaffee- und Kuchentafel. Bis in den Abend wird bei der Abschlussparty mit Musik von DJ Alex O gefeiert.