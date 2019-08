Neben dem traditionellen Umzug durch die Ortschaften gibt es beim Erntefest mit der Ü-30-Party auch eine Premiere in Lesumtsotel/Werschenrege. (Monika Fricke)

Erntefeste werden aber dennoch seit vielen Jahren gefeiert. In Lesumstotel/Werschenrege steht das dreitägige Ereignis mit vielen Höhepunkten an diesem Wochenende an.

Zum Festkomitee, das 1995 gegründet wurde, gehören inzwischen 25 Mitglieder. Den Vorsitz übernahm 2013 Ute Wagner. Sie und ihre Mitstreiter wünschen sich, dass wieder viele Gäste das Volksfest an der Dorfgemeinschaftsanlage besuchen.

Der erste Festtag gehört den Kindern. Spiel und Spaß mit einer Riesenhüpfburg, Kinderschminken, viele bunte Luftballons sowie vieles mehr gibt es ab 18 Uhr auf dem Festplatz. Für Musik sorgt

DJ Uwe. Alle Kinder bekommen Freichips für das Karussell, kündigt das Erntefestkomitee an.

Spanferkelessen

Um 20 Uhr ist das Laternelaufen angesagt. Dazu treffen sich die Teilnehmer am Dorfgemeinschaftshaus. Musikalisch begleitet der Spielmannszug Driftsethe den bunten Lampionzug. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Lesumstotel-Werschenrege sorgen für einen sicheren Streckenverlauf. Wer nach dem Marsch noch nicht genug hat, kann im Zelt weiter-

feiern: Neu ist am Erntefest-Freitag die Ü-30-Party mit DJ Uwe.

Die Party steigt um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Für Sonnabend lädt das Fest-

komitee um 14 Uhr zur Ernteandacht ins Zelt ein. Die Musiker der Werschenreger Blasmusik begleiten den Festgottesdienst. Anschließend gibt es einen bunten Nachmittag für alle Generationen. Dabei unterhalten die Darsteller der Spoassmokers ut Lesumstotel ab 14.30 Uhr die Gäste mit einem plattdeutschen Theaterstück. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen, der Eintritt beträgt 8 Euro.

Um 20 Uhr lockt das Spanferkelessen mit musikalischer Untermalung von DJ Basti ins Festzelt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Vorverkauf (Eintritt: 20 Euro) für das Spanferkelessen läuft ab sofort über Marianne Haslop unter Telefon 04292 / 28 73 und Doris Wulf unter Telefon 0421 / 636 43 20 (jeweils ab 18 Uhr).

Nach dem geselligen Essen sind Tanz und Unterhaltung angesagt. DJ Basti legt Musik für jeden Geschmack auf. Wer nur zum Feiern zur Ernteparty kommen möchte, zahlt ab 22 Uhr sechs Euro.

Am Sonntagmittag treffen sich die Teilnehmer des Festumzugs um 13.30 Uhr an der Ecke Stendorfer Straße/Lesumstoteler Straße und positionieren die Erntewagen. Das Festkomitee hofft auf viele bunte Gefährte und dass die Ortschaften mit Ehrenpforten und Blumen im Vorfeld festlich geschmückt werden. Ab 14 Uhr rollen die Fest-

wagen durch die beiden Ortsteile: Von der Lesumstoteler Straße geht es über die Straßenzüge Große Loge, Werschenreger Straße, Am Wullbrandt, Lesumstoteler Straße und Am Hang zum Festplatz. Der Seefelder und der Hollener Spielmannszug begleiten die Parade mit zünftiger Musik.

Im Anschluss wird die Erntekrone ins Festzelt gebracht, bevor

DJ Leif auflegt.