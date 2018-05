Vizekönig Torsten Puckhaber (von links), Vizekönigin Karin Bojak, Königin Ursel Wendelken, König Michael Blust, Jugendkönig Nico Goes, Vizejugendkönig Jona Riemer und der Vorsitzende Günther Koch freuen sich auf ein rauschendes Fest mit vielen Gästen. (Kim Sarah Wengoborski, Schützenfest Hambergen)

„Das Vorgehen ist auf eine sehr gute Resonanz gestoßen“, sagt der Vorsitzende Günther Koch. Daher soll der Ablauf von nun an so bleiben.

Begleitet von einem Blasorchester ziehen die Schützen durch Hambergen. (Anna-Sophie Schütz)

Großer Einsatz

Die Schützen haben sich in diesem Jahr abermals große Mühe gegeben, um ein tolles Fest auf die Beine zu stellen. Dazu gehörte unter anderem auch, dass sie bereits am vergangenen Wochenende zum Arbeitsdienst angetreten sind. Bereits um 9 Uhr ging es los mit dem Reinemachen in der Schützenhalle. Am Dienstag hatten sie außerdem Gelegenheit zum Vorschießen. Auch das Zelt haben sie gemeinsam aufgebaut, so dass es am heutigen Freitag, 18. Mai, weitergehen kann: um 18 Uhr treffen sich die Schützen, um die Halle und das Festzelt festlich zu schmücken. Die Festausschussvorsitzende Silvia Kremkow bittet um rege Beteiligung.

Vorschießen auf Vogelteile

Das eigentliche Schützenfest startet am Sonnabend, 19. Mai, um 13.30 Uhr. Dann beginnen das Vorschießen auf die Vogelteile und das Schießen auf „König der Könige“ und „Königin der Königinnen“. Die Sportleiterin Ursel Wendelken hat zudem ein umfangreiches Schießprogramm vorbereitet, auf das ebenfalls geschossen werden kann. Das gesamte Königshaus stellt gemeinsam einen Check in Höhe von 200 Euro bereit, der auf dem Glücksautomaten ausgeschossen wird. Um 18 Uhr endet das Schießprogramm zunächst. Die Preisverteilung der Adlerteile findet im Anschluss statt.

Jugendabteilung



Die Jugendabteilung unter der Leitung von Kai Hofmeister absolviert ihr Vorschießen ebenfalls am Sonnabend. Beginn ist allerdings erst um 16 Uhr. Die Jugendlichen schießen auf alle Vogelteile, abgesehen von den Rümpfen. Es kann auf Konkurrenz- und Sachpreise sowie auf Beste Zehn geschossen werden.

Wie bereits im vergangenen Jahr findet keine öffentliche Pfingstparty statt. Daher klingt der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Für das leibliche Wohl an beiden Festtagen sorgt Herman Wellbrock.

Umzug durch den Ort

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, treten die Schützen um 12 Uhr am Ehrenmal an der Kirche zur Kranzniederlegung an. Von dort aus geht es über die Bahnhofstraße Richtung Wällenberg zum Windhornsweg, um das Königshaus in den Umzug einzugliedern. Das Blasorchester aus Schweiburg, der Scharmbecker Schützenverein, der Wallhöfener Schützenverein, der Scharmbeckstoteler Schützenverein und die SSG Freißenbüttel begleiten den Umzug. Zum Königshaus gehören Königin Ursel Wendelken, König Michael Blust, Vizekönig Torsten Puckhaber, Vizekönigin Karin Bojak, Jugendkönig Nico Goes und Vizejugendkönig Jona Riemer. Die Formation zieht dann weiter Richtung Alte Schulstraße über die Wesermünderstraße zum Schützenplatz. Hier warten Kaffee und Kuchen auf die Schützen und ihre Gäste.

Gegen 14.30 Uhr wird die Königstafel aufgelöst und das Schießen auf allen Ständen beginnt. Die Rümpfe werden um 17 Uhr freigegeben. Zuerst werden die Herren-, Damen- und Vizekönige ausgeschossen. Erst danach gilt es, die Hauptmajestäten zu ermitteln.

Das neue Königshaus wird um 19 Uhr proklamiert und die Medaillen ausgegeben. Anschließend begeben sich die Königspaare zum Ehrentanz auf das Parkett und der Abend klingt gemütlich aus.

Katerschießen

Das Schützenfest ist damit nicht beendet: am Pfingstmontag findet das beliebte Katerschießen mit anschließendem Fischessen statt. Der Katerkönig Reimund Renken lädt um 9 Uhr zu einem kleinen Frühstück auf dem Schießstand ein. Im Anschluss beginnt das Schießen. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen. Anmeldung bei Andrea Sombetzki unter Telefon 0 47 93 / 36 28 oder Silvia Kremkow unter Telefon 0 47 93 / 33 38. Der Beitrag beträgt 15 Euro.

Letzte Züge

Nach der großen Feierlichkeit treffen sich die Schützen um gemeinsam aufzuräumen. Am Dienstag, 21. Mai, sorgen sie ab 17 Uhr in der Halle für Ordnung. Die Ausgabe des Checks findet am 29. Mai um 19.30 Uhr in der Schützenhalle statt.

Der Vorsitzende Günther Koch und sein Stellvertreter Bernd Bojak hoffen auf ein gut besuchtes Schützenfest. „Es wäre schön, wenn sich viele Anwärter auf die Königswürde finden würden und die Bevölkerung das Fest unterstützt“, sagt Günther Koch.