Das Festkomitee lädt an diesem Wochenende zum Erntefest ein und macht darauf an der Bundesstraße aufmerksam. (Monika Fricke)

Ein überdimensionales Bierfass unter einer liebevoll dekorierten Ehrenpforte weist aktuell an der Bundesstraße vor dem Gasthaus Arps auf das Erntefest hin.

Das Festkomitee um den Vorsitzenden Thomas Usedom freut sich, vom morgigen Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August, auf zahlreiche Gäste im Festzelt sowie auf dem zugehörigen Platz in der Myhler Straße. Um den Besuchern etwas zu bieten, haben sich die

Akteure für alle drei Tage ein buntes Programm ausgedacht, bei dem bestimmt keine Langeweile aufkommt.

Am Sonnabend rollen die bunt geschmückten Wagen beim Festumzug durch die Ortschaft. (Monika Fricke)

Los geht es am morgigen Freitag. Um 19.30 Uhr verwandelt sich das Festzelt in eine Fußballarena. Beim Bubble-Soccer- Turnier auf einer Fläche von 20 mal 10 Metern treten Teams aus Sandhausen und der Umgebung gegeneinander an. Dabei tragen die Spieler aufblasbare Riesenkugeln, die Bubble- Bälle, und versuchen, die Gegner umzuschubsen, um sich den Weg zum Tor zu bahnen. Der Hauptgewinn ist ein 30-Liter-Bierfass. Der Eintritt ist frei. Gegen eine Startgebühr von 10 Euro können Gruppen ab vier Personen mitmachen. Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an bubble-soccer@erntefest-sandhausen.de oder telefonisch unter 0171 / 994 68 73.

Nach dem sportlichen Teil wird es wieder ruhiger. Um 20.15 Uhr setzt sich ein Laternenumzug am Festplatz in Bewegung. Der zwei Kilometer lange Marsch wird vom Spielmannszug TSV Osterholz- Scharmbeck musikalisch begleitet und führt vom Festplatz aus zur Myhler Straße über Am Heuweg, Zum Heuweg, Am Mühlenbach, Am Tunnel, Am Heuweg, Hinterm Mühlenberg, Hinter der Mühle und Myhler Straße zurück zum Ausgangspunkt. Jedes teilnehmende Kind erhält dem Festkomitee zufolge eine Überraschung.

Wie im Vorjahr findet der rund vier Kilometer lange Erntefestumzug am Sonnabend direkt vor der Ernteparty statt. Die Aufstellung beginnt um 17.30 Uhr, los geht es um 18 Uhr. Der Spielmannszug TSV Osterholz-Scharmbeck und der Fanfarenzug Vorwärts Elsfleth begleiten den bunten Tross mit Musik. Die farbenfrohen Wagen und Gruppen starten in der Sandhausener Straße und bewegen sich von dort zum Niedersandhauser Damm in Richtung Ströhe.

Zurück am Platz wird die Erntekrone ins Festzelt gebracht, wo um 20 Uhr die große Ernteparty beginnt. Der Eintritt ist bis 21 Uhr frei, danach zahlen Gäste ohne Eintrittsstempel oder einer zuvor im Gasthaus Arps erworbenen Karte an der Abendkasse fünf Euro. Unter den Gästen, die Eintritt für die Feier gezahlt haben, wird um Mitternacht eine Torfkahnfahrt für 16 Personen im Wert von 150 Euro verlost. Für Stimmung bis tief in die Nacht sorgt

DJ Florian Drewes aus Grasberg.

Am Sonntag endet der bunte Festreigen mit dem Familientag. Dieser beginnt traditionell mit einem Gottesdienst, zu dem die Emmaus-Kirchengemeinde um

10 Uhr einlädt. Die Andacht im Zelt hält Pastorin Christa Siemers. Ab 11 Uhr stärken sich die Festgäste mit einer Erbsensuppe.

Um 14.30 Uhr steht der bunte Nachmittag mit Bingo im Festzelt auf dem Programm. Einen Spielschein erhalten alle Gäste gratis, weitere können erworben werden. Als Hauptpreis verlosen die Organisatoren zwei Eintrittskarten

für die Stadthalle Osterholz- Scharmbeck.

Zu Kaffee und Kuchen bieten die Akteure Musik, Sketche und Tanzvorführungen. Die Torfteufel aus Worpswede und die Tanzgruppe Let’s Dance des TSV Sandhausen sind ebenfalls dabei.