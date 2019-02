Joachim Runge bietet in seinem Malereifachbetrieb in Grasberg die komplette Bandbreite der Raumgestaltung an. (Monika Fricke)

„Die Auftragslage unserer Innung ist derzeit sehr gut“, sagt Joachim Runge aus Grasberg. „Wir haben alle Hände voll zu tun“, erläutert

der Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Bremervörde-

Osterholz. Lediglich das Fachpersonal fehle in den Unternehmen, ebenso wie der Nachwuchs.

Seine Wohnung zu verschönern stehe hoch im Kurs, um dadurch die Lebensqualität in den heimischen vier Wänden zu verbessern. Dem Innungsmeister zufolge wird dafür kräftig investiert. Die aktuell günstige Zinslage bei Krediten fördere die Investitionsbereitschaft und die Bevölkerung plane vermehrt Bau- und Renovierungsarbeiten. Runge sieht die Innungsmitglieder als „Garant für Schönheit und Werterhalt“ und rät zu einer fachkundigen Beratung.

Der Trend bei der Raumgestaltung unterliegt dem Experten zufolge einem ständigen Wandel. „Heute werden wieder vermehrt Tapeten verarbeitet. Zudem sind dekorative Spachteltechniken gefragt“, sagt Runge. Warme Grautöne haben zudem die warmen Gelbtöne abgelöst. Seine Kundschaft schätze klare Linien.

Das Malerhandwerk hat allerdings ein Problem: ausreichend ausgebildetes Personal zu akquirieren. Aufgrund des Fachkräftemangels müssten Kunden heute teilweise sogar bis zu einem halben Jahr auf die Fertigstellung der beauftragten Arbeiten warten, da die Auslastung so hoch sei.

Erst 2017 zog der Malereifachbetrieb Rohlfs & Runge von Lilienthal nach Grasberg in moderne und großzügige Räume im Wörpedorfer Ring 11. „Wir mussten mit der Zeit gehen“, sagt Runge. Er leitet den Malereibetrieb mit seinem Geschäftspartner Thilo Rohlfs. Als Malermeister gehört Tim Rohlfs zum Unternehmen. „Wir bieten unseren Kunden die gesamte Bandbreite – von Malerarbeiten über Fußbodenverlegung bis hin zu Wärmedämmverbundsystemen.“ Stolz ist der Innungsmeister auf eine Spritzkabine, die im neuen Betriebsgebäude installiert wurde. Mit diesem Gerät gestalten die Experten Türen und andere Teile durch eine feine Spritztechnik, die den Objekten eine perfekte Oberfläche verleiht.

Arbeit mit Farben

In Grasberg gibt es im Obergeschoss des Malereifachbetriebs einen Bereich mit diversen Mustern zur Raumgestaltung – von der Decke bis zum Fußboden. Außerdem befindet sich dort ein Besprechungsraum für die Mitarbeiter. Bei Rohlfs & Runge sind unter den 25 Gesellen drei Frauen, hinzu kommt eine Auszubildende unter den Lehrlingen. „Junge Frauen bewerben sich verstärkt und sie machen ihre Sache sehr gut“, erläutert Runge. Der Malerberuf erfordert ihm zufolge neben großer Sorgfalt auch Kreativität. Deshalb sei das Handwerk insbesondere für Menschen interessant, die sich gern mit Farben und Formen beschäftigen.

Azubis mit Schwierigkeiten in der Berufsschule werden durch den Grasberger Betrieb in Form von Nachhilfeunterricht gefördert, sagt der Innungsmeister. Ferner bieten die Meister ihren Mitarbeitern regelmäßige Fortbildungen und Fachqualifikationen bis zum Meisterkurs an.