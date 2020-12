Der Zauber des Heiligabends ist unvergesslich. (Peter von Döllen)

Petroleumleuchten und Lampen waren die Lichtspender in der Dunkelheit.

Als Sechsjährige glaubten mein Bruder Hermann und ich noch fest an den Weihnachtsmann. Diesen Umstand nutzten Eltern und Großeltern aus, um den Heiligen Abend für uns Kinder so richtig weihnachtlich zu gestalten. Der Abend begann mit einem festlichen Abendessen. Nach dem Essen sagte Opa zu Hermann und mir: „So, Jungs, kommt mal mit mir in die Scheune zu den Kälbern und Schweinen. Ihr müsst die Stalllaterne halten, damit ich was sehen kann.“

Diese Zeit wurde von Eltern und Oma genutzt, um die Stube weihnachtlich herzurichten: Tannenbaum schmücken, Kerzen anzünden und Geschenke bereitlegen. Da in diesem Winter viel Schnee gefallen war, wurden einige Schaufeln Schnee vor die Stubentür geschüttet, es hieß dann, der Weihnachtsmann habe seine Füße nicht abgetreten.

War alles soweit hergerichtet, erschallte ein Glockenklang. Für mich und meine Geschwister tat sich beim Blick auf ein ­ ­fahrendes Feuerwehrauto und den Stabilbaukasten ein Gefühl der Freude auf, die ich anlässlich des bevorstehenden

87. Heiligen Abends nicht vergessen werde. Meine Frau, die nicht mehr unter uns ist, und ich haben immer danach gehandelt, auch unseren Kindern solch eine Weihnacht zu bereiten. Was auch gelungen ist. Es fehlten nur das alte Bauernhaus, die Schweine und Kälber und der Schnee.

Diedrich Kothe