Machen sich stark für die Aktion Heimat shoppen in Osterholz-Scharmbeck: (v.l.) Tatjana Koch, Marion Koch, Walter Fluder, Sabine Stepputt und Anja Kalski. (Ilse Okken)

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade für den Elbe-

Weser-Raum hat im vergangenen Jahr eine Kampagne ins Leben gerufen, der sich nun viele hiesige Einzelhändler angeschlossen haben: Heimat shoppen heißt das Motto morgen und Sonnabend,

7. und 8. September.

Geschäfte in ganz Deutschland beteiligen sich mit besonderen Events an der Aktion – auch Händler aus Osterholz-Scharmbeck,

Ritterhude und Lilienthal sind dabei. „Andere Gemeinden haben bereits sehr gute Erfahrungen gemacht, da wollten auch wir einen Beitrag leisten“, sagt die Initiatorin für Lilienthal und Inhaberin von EM Exclusiv Mobil, Heike Wilhelm. Dabei stehe keine Rabattschlacht im Vordergrund. Vielmehr wolle man Grundsätzliches in den Fokus rücken und auf die regionalen Besonderheiten hinweisen.

In Lilienthal machen mehr als 30 Geschäfte bei der Aktion Heimat shoppen mit. Darüber freuen sich Initiatorin und Geschäftsfrau Heike Wilhelm sowie ihr Mitarbeiter Daniel Meyer. (Klaus Göckeritz)

Es geht ihr zufolge darum, den Einzelhandel und die Vielfalt der Angebote sowie Dienstleistungen in den Gemeinden herauszustellen. Die Initiatorin freut sich, dass viele ihrer Geschäftskollegen mitmachen. Beteiligt sind in Lilienthal, der Stadt Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude mehr als 40 Geschäfte. Zu erkennen sind die Teilnehmer an einem farbenfrohen Heimat-shoppen-Plakat in ihren Schaufenstern. Zudem werden Papiertragetaschen mit dem Aufdruck „Ich bin Heimat Shopper“ verteilt. Die weißen Papiertaschen mit dem auffälligen Logo rücken zusätzlich den Umweltgedanken in den Vordergrund, erläutern die

Organisatoren. Wer vor Ort ein-

kaufe, spare so nicht nur Energie in Form von Kraftstoff. „Gerade in der aktuellen Diskussion um Plastikmüll ist die Papiertüte ein wichtiges Zeichen“, sagen die Geschäftsleute.

Die IHK sowie die teilnehmenden Betriebe werben zusätzlich mit Flyern für die zweitägige Aktion. Heimat shoppen stärkt die Wirtschaft des Orts, heißt es auf diesen mit Hinweis auf die Gewerbesteuer. Denn etwa ein Viertel der Gewerbesteuereinnahmen in Deutschland werde vom Einzelhandel erbracht, in kleineren Städten und Gemeinden sei der Anteil noch viel höher. Damit stärke jedes lokale Geschäft den gesamten Standort. Die Steuern tragen zum Erhalt und dem Ausbau der Infrastruktur bei.

Ein weiteres Argument, das für den Einkauf vor Ort spricht: Kurze Wege entlasten die Umwelt und den Geldbeutel der Kunden gleichermaßen. Warum also zum Einkaufen weit fahren?, fragen die IHK und die beteiligten Geschäftsleute und laden zum Kauferlebnis vor der eigenen Haustür ein.

Die Initiative will gleichzeitig die Zentren lebenswerter machen. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie- und Dienstleistungsangebote prägen das Bild der Ortskerne und Innenstädte. Das ziehe Menschen an, wissen die Akteure. Diese wirtschaftliche Vielfalt sorge für attraktive und lebenswerte Städte sowie Gemeinden, erläutert die IHK als Ideengeber der Aktion.

Gleichzeitig sollen mit Heimat shoppen Arbeits- und Ausbildungsplätze gesichert werden. Einzelhandel- und Gastronomiebetriebe sowie Dienstleister seien wichtige Arbeitgeber vor Ort und zugleich Berufsausbilder, die nötige Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellten. Mit dem Einkauf vor Ort könne jeder Kunde dazu beitragen, dass diese Tatsache in Zukunft so bleibt und ausgebaut wird.

Viele Angestelltenverhältnisse auf Teilzeitbasis würden zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. „Dieser Effekt wird häufig unterschätzt. Aber was wäre, wenn die Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Branchen wegfielen?“, fragt Wilhelm.

Örtliche Vereine und Organisationen profitieren ebenfalls vom

Heimat shoppen. Der Einzelhandel im Elbe-Weser-Raum unterstütze vielerorts ehrenamtliches Engagement durch Spenden und Sponsoring. Dazu stärken die lokalen Gewerbevereine und Gemeinschaften den Standort mit weiteren Aktionen und Stadtfesten. „Mit jedem Einkauf und Gaststättenbesuch in der Heimat unterstützt der Gast das Bürgerengagement“, erläutert die IHK.

Heimat shoppen online

Vor allem aber punkten die Betriebe in der Region mit persönlicher Beratung und Nähe zum Kunden – ein absoluter Mehrwert. Heimat shoppen bedeutet Einkaufen bei Freunden, heißt es seitens der IHK. Die persönliche Beratung im Geschäft und das Wissen um die Vorlieben der Kunden zählen zu den besonderen Vorteilen der lokalen Geschäftstreibenden: In den Läden können sich Kunden die Waren zeigen und sich individuell beraten lassen.

Nicht zuletzt lasse sich der Einzelhandel der IHK zufolge neben dem persönlichen Kontakt auf andere Art unterstützen: Viele lokale Einzelhändler bieten ihre Waren inzwischen online an. So können Kunden die Vorteile des Internets nutzen und gleichzeitig den Standort unterstützen.

Die Aktion Heimat shoppen findet am 7. und 8. September unter anderem in den Gemeinden Lilienthal, Ritterhude und der Stadt Osterholz-Scharmbeck statt. Weitere Informationen zum Konzept sowie eine Übersicht über alle teilnehmende Städte und Gemeinden in Deutschland gibt es im Internet unter www.

heimat-shoppen.de.