Gundula Böttjer und weitere Floristen sowie Einzelhändler aus der Region bieten zum Muttertag allerlei Schönes an. (Kim Wengoborski)

Bereits im Jahr 1914 wurde daher ein Feiertag zu Ehren der Mütter ins Leben gerufen, der seitdem stets am zweiten Sonntag im Mai begangen wird.

Im Kindergarten und in der Schule bastelt der Nachwuchs seinen Müttern alljährlich Werke aus Pappstreifen, bunten Fäden und farbigem Karton, die in den Augen der Beschenkten wunderschön sind. Solche Basteleien fallen in diesem Rahmen dieses Jahr aus, schließlich sind Schulen und Kindergärten seit Wochen geschlossen. Dabei könnten die Mamas gerade in der aktuellen Situation ein Dankeschön besonders gebrauchen. Denn mehr denn je sind sie Haushälterin, Erzieherin, Seelentrösterin, Managerin und mehr.

Die Kinder sind den ganzen Tag zu Hause, die Schulaufgaben erfordern Unterstützung der Eltern und mindestens drei Mal am Tag muss eine Mahlzeit auf den Tisch. Der Einkauf wird unter einer Mund-

Nasen-Maske zur Schwitzpartie. Aber schließlich soll keiner auf ein bestimmtes Lebensmittel verzichten. Liegen die wenig ausgelasteten Kleinen abends im Bett, beseitigen viele Mütter trotz ihrer Müdigkeit die Schneise der Verwüstung, welche die kleinen Tornados im Tagesverlauf auf ihrem Streifzug durch das Haus hinterlassen haben.

Die Mütter älterer Kinder haben diese Phase bereits hinter sich. Dennoch belasten viele die corona­bedingten Einschränkungen. Gern wären sie bei ihren Enkelkindern oder möchten eigene Kinder unterstützen. Fast allen Müttern gemein ist, dass sie sich darüber freuen, wenn ihr Einsatz gesehen und anerkannt wird – durch liebe Worte oder gelegentlich durch eine nette Geste. Im Alltag geht dies oft unter. Daher ist der Muttertag eine gute Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen und Danke zu sagen.

Viele Frauen freuen sich zum Beispiel über schöne Gartendekorationen. Bei Atizar in Oldenbüttel gibt es unter anderem ausgefallene Kleinigkeiten, liebevoll ausgesuchte Accessoires und stilvoll arrangierte Pflanzgefäße. Auf dem Gelände des Geschäfts können sich die Gäste von den kreativen Ideen der Inhaberin Nina Armbrust und ihres Teams inspirieren lassen.

Da das Mensa- und Kita-Essen momentan ebenfalls entfällt, wird in zahlreichen Haushalten vermehrt selbst gekocht. Dabei ist Einfallsreichtum gefragt, um den Geschmack zu treffen. Neue Rezepte werden ausprobiert und allerlei Bemühungen in Kauf genommen. Zahlreiche Frauen würden sich

sicherlich über ein wenig Unterstützung in der Küche freuen. Abwechslung bietet ein Besuch bei Kösters Gaststätte in Bülstedt. Dort kann das Essen vorbestellt und servierfertig abgeholt werden. Eine entsprechende Speisekarte ist auf der Homepage des Restaurants hinterlegt. „Besonders beliebt sind derzeit frische Spargelgerichte,

Jägerschnitzel, Rinderroulade oder Braten“, sagt Inhaber Hans Drewes.

Auch der Grasberger Hof bietet eine Auswahl an Gerichten anlässlich des Ehrentags für die Mütter. Das Restaurantteam bereitet Gerichte mit saisonalen Zutaten für den Außerhausverkauf zu. Eine Vorbestellung ist erforderlich.

Das klassische Geschenk zum Muttertag sind natürlich Blumen. Liebevoll gestaltete Sträuße gibt es unter anderem bei den Experten von Peper in Hambergen. Auch das Team von Blumen Böttjer in Osterholz-Scharmbeck steht seinen Kunden gern zur Verfügung. „Farbenfroh bepflanzte Körbe, Sträuße, Orchideen – wir haben etwas für jeden Geschmack“, sagt Inhaberin Gundula Böttjer.

Das Team vom Blumenhaus Meyer in Lilienthal ist ebenfalls auf die Wünsche der Kunden vorbereitet. „Sträuße sind besonders beliebt. Aber auch Sommerblumen, Zwiebelpflanzen und Blumenschmuck werden gern verschenkt“, sagt Inhaber Dirk Stelljes. Aufgrund der aktuellen Situation können individuelle Wünsche nur noch am heutigen Freitag bestellt werden. Am Muttertag selbst stehen diverse fertige Blumenkreationen zur Auswahl.