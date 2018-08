In Ohlenstedt kündigen zwei Heufiguren das 90. Erntefest der Ortschaft an. (Monika Fricke)

„Spaß und Freude am Feiern sind dabei elementar“, sagt Helma Rönner, Vorsitzende des Bürgervereins.

An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Den Startschuss des geselligen Ereignisses bildet das Schmücken des Festzelts heute um 18 Uhr. Das Festkomitee hofft auf viele fleißige Hände, die beim Dekorieren mit anpacken. Jeder ist dazu herzlich eingeladen.

Liebevoll geschmückte Wagen rollen beim Festumzug durch die Ortschaft. (Monika Fricke)

Am morgigen Freitag geht ab

15 Uhr der Bürgernachmittag mit einem vielseitigen Programm über die Bühne. Zur Stärkung gibt es zu Beginn Kaffee und Kuchen von der Kaffeetafel, die Bürger aus Ohlenstedt alljährlich mit gespendeten Kuchen und Torten füllen. Das kurzweilige Unterhaltungsprogramm gestalten unter anderem Bauer Schulte-Bömmelkamp sowie die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg gemeinsam mit ihren Erziehern. Für die jüngsten Besucher gibt es reichlich Gelegenheit zum Toben, wenn um 18 Uhr eine Kinderanimation auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus beginnt. Dort warten Spiele, eine Hüpfburg, Schminken und Überraschungen auf die Kids.

Um 20 Uhr setzt sich der Laternenumzug am Festplatz unter der Begleitung des Driftsether Spielmannszugs in Bewegung. Die Ortsfeuerwehren aus Ohlenstedt und Hülseberg sorgen in diesem Rahmen für sichere Straßen. Während sich der farbenfrohe Zug noch durch die Ortschaft bewegt, wird im Festzelt Bier ausgeschenkt.

„Mit einem herzhaften Braten will das Erntefestkomitee mit seinen Gästen in den Sonnabend starten“, sagt Rönner. Ab 19.30 Uhr serviert der Festwirt das deftige Mahl im Festzelt gegen einen Unkostenbeitrag von zehn Euro. Anmeldungen für den Schmaus nehmen Gerda Rönner-Fricke (04793 / 82 37) und Jens Rönner (04793 / 432 44 34) entgegen. Anschließend startet die große Ernteparty mit DJ Kobby. Um 22 Uhr klingt der zweite Festtag mit einem Feuerwerk aus.

Ein Höhepunkt des Erntefests ist der Festumzug am Sonntag. Alle Erntewagen und Fußgruppen nehmen ab 13 Uhr Aufstellung im Ortsteil Bilohe. Um 13.30 Uhr startet von dort der bunte Marsch durch den Ort. Angeführt werden die Wagen vom Spielmannszug Da Capo aus Bremen. Von der Biloher Straße geht es um die Verkehrsinsel in Alt Ohlenstedt in Richtung Sportplatz. Die schönsten Festwagen und Fußgruppen – auch die der auswärtigen Akteure - sowie der schönste Straßenschmuck werden nach dem Umzug mit Geldpreisen belohnt. Die Organisatoren wünschen sich eine sommerliche Dekoration mit Blumen und Früchten für das Dorf. Nach der Ankunft am Festplatz gibt es Kaffee, selbstgebackene Torten und Kuchen. Auf dem Gelände laden zudem ein Kinderkarussell und Verkaufsstände zum Verweilen und Genießen ein. Nach diversen Ansprachen und dem Einbringen der Erntekrone lassen die Besucher den Festreigen gemütlich ausklingen.