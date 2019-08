Die Damen des Festkomitees freuen sich bereits auf den Umzug am Sonntag, ein Höhepunkt des inzwischen 91. Ohlenstedter Erntefests. (Monika Fricke)

In Ohlenstedt steht an diesem Wochenende bereits zum 91. Mal das Erntefest auf dem Programm.

Das Ohlenstedter Erntefestkomitee, das aus Mitgliedern des Bürgervereins, des Sportvereins und der Feuerwehr besteht, hat wieder eine attraktive Veranstaltung für alle Generationen organisiert, die von Freitag bis Sonntag, 30. August bis 1. September, auf den Sportplatz lockt. „Spaß und Freude am gemeinsamen Feiern ist angesagt“, sagt die Vorsitzende des Bürgervereins, Helma Rönner.

Heute kommen die Organisatoren zum ersten geselligen Treffen und den abschließenden Vorbereitungen zusammen: Ab 18 Uhr schmücken sie das Festzelt. Alle Ohlenstedter und Gäste sind dazu eingeladen – „wir freuen uns auf Hilfe“, sagt Rönner. Das Komitee hofft auf viele fleißige Hände, die mit anpacken und eine festliche Atmosphäre schaffen.

Am morgigen Freitag fällt der Startschuss zum Festreigen, wenn das Erntefestkomitee ab 15 Uhr zum Bürgernachmittag bei Kaffee und Kuchen einlädt. Für die üppige Kaffeetafel spenden die Bewohner der Ortschaft alljährlich selbstgebackene Leckereien. Das Organisationsteam kündigt dazu ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Sketchen von Helene Plietsch an. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte aus Ohlenstedt/Hülseberg sowie Schüler der Grundschule Ohlenstedt/Heilshorn/Hülseberg tragen ebenfalls zum Gelingen des Nachmittags bei.

Um 20 Uhr startet der Laternenumzug vom Festplatz am Sportplatz. Die Musiker des Driftsether Spielmannszugs begleiten den bunten Lichterzug durch den Ort. Die Ohlenstedter und Hülseberger Ortsfeuerwehren sorgen für ein sicheres Geleit. Im Festzelt wird indes das erste Bier ausgeschenkt.

„Herzhaft möchte das Erntefestkomitee Sonnabend mit einem Bratenessen in das Abendprogramm starten“, erläutert die Vorsitzende des Bürgervereins. Ab 19.30 Uhr wird ein deftiges Mahl im Festzelt serviert. Anmeldungen nehmen Gerda Rönner-Fricke unter Telefon 04793/ 82 37 und Jens Rönner unter Telefon 04793/ 43 24 434 entgegen. Den Gaumenschmaus gibt es gegen einen Kostenbeitrag von zehn Euro.

Da der Auftritt des heiteren Kabarettbauern Heinrich Schulte- Brömmelkamp im vergangenen Jahr so gut ankam, erzählt er in diesem Jahr vor der großen Ernteparty ab 20.30 Uhr amüsante Döntjes vom Lande. DJ Kobby sorgt anschließend für fröhliche Stimmung im Festzelt und legt Musik für jeden Geschmack auf. Das Festkomitee hofft wieder auf ein volles Zelt und eine ausgelassene Feier bis in die Nacht.

Den Höhepunkt spart sich das Festkomitee bis Sonntag auf: Der Festumzug durch die Ortschaft lockt wieder zahlreiche Gäste an die Straßen. Aufstellung für alle Erntewagen und Fußgruppen ist um 13 Uhr in Bilohe. Um 13.30 Uhr startet der Ausmarsch von dort durch den Ort. Die Teilnehmer werden vom Spielmannszug Da Capo aus Bremen angeführt. Von der Biloher Straße geht es um die Verkehrsinsel in Alt Ohlenstedt in Richtung Sportplatz.

Die schönsten Festwagen – auch die von Auswärtigen – und Fußgruppen sowie der dekorativste Straßenschmuck werden anschließend mit Geldpreisen prämiert. Nach dem Festumzug folgt die Preisverteilung sowie das Einbringen der Erntekrone.

Im Festzelt gibt es zudem Kaffee und Selbstgebackenes. Auf dem Festplatz laden ein Kinderkarussell und Verkaufsstände zum Bummeln und Genießen ein. Das 91. Ohlenstedter Erntefest klingt nach den Festansprachen und dem Einbringen der Erntekrone am Abend gemütlich aus.