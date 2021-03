Eine gute Beratung und hohe Fachkenntnisse des Experten sorgen für zufriedene Kunden, weiß Marc Manzl Junior. (Kim Wenbgoborski)

Eine anspruchsvolle Ausbildung und regelmäßige Weiterbildungen sichern die Qualität der Leistungen und machen den Beruf gleichzeitig immer attraktiver für junge Menschen, die mit technischem Know-how und Kreativität am Wandel der Gesellschaft teilhaben möchten.

Mehr als Funktionalität

Die Mitgliedsbetriebe der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik im Landkreis Osterholz stehen gemeinsam für Zuverlässigkeit und Innovation. „Unsere Arbeit ist nach wie vor sehr gefragt“, sagt Andreas Manzl, Obermeister der Osterholzer Handwerksinnung für Sanitär- und Heizungstechnik. Aktuell beschäftigt die Erdgas-Umstellung im Landkreis Osterholz die Betriebe der Region. Zahlreiche Kunden sind bereits versorgt, im Sommer wird ein weiterer Teil von Osterholz-­Scharmbeck umgestellt. Doch auch in anderen Bereichen gibt es viel zu tun. „Unsere Kunden sind aufgrund des Coronavirus viel zu Hause und im Homeoffice tätig. Da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Heizung und die Sanitäranlagen gut funktionieren“, so Manzl.

Die Bedürfnisse der Kunden würden heute in der Regel über die reine Funktionalität der Sanitäranlagen hinausgehen. So spiele zum Beispiel beim Badezimmer der Wellness-Faktor eine wichtige Rolle. „Man will sich im Bad wohlfühlen“, weiß Manzl. Das gelte insbesondere für Menschen, die es im Alltag aufgrund ihres Alters nicht mehr ganz so leicht haben. Hilfsmittel, aber auch die Entfernung von Stolperfallen erleichtern die tägliche Hygiene erheblich und erhöhen die Lebensqualität und Sicherheit. Ist bereits eine Pflegestufe vorhanden, kann für einen Umbau zum barrierefreien Bad eine Förderung beantragt werden.

Darüber hinaus ist auch das Design wichtig für das Wohlbefinden. „Es ist für Laien gar nicht so einfach, sich vorzustellen, wie ein 30 oder 40 Jahre altes Badezimmer zu einer Oase der Entspannung werden kann“, weiß Marc Manzl Junior aus Gesprächen mit Kunden. Kompetente Fachbetriebe erstellen daher im Anschluss an einen Ortstermin Gestaltungsideen nach den Vorlieben und Bedürfnissen der Kunden. Manche Unternehmen verfügen zudem über moderne Computerprogramme wie einen 3D-Baddesigner, mit deren Hilfe sich die Ideen verbildlichen und nach Wunsch anpassen lassen.

Die Bedürfnisse der Bewohner des Hauses spielen bei der Heizungsanlage ebenfalls eine große Rolle. Mithilfe moderner Heizsysteme lassen sich die Energiekosten erheblich senken. Neben herkömmlichen Energieträgern wie Gas oder Öl rücken Alternativen wie Wärmepumpen oder Pelletheizungen stärker in den Fokus.

Punktgenaue Anpassung

Für klimafreundliche Heizsysteme gibt es zum Teil hohe Zuschüsse vom Staat. Informationen erhalten Interessierte beim SHK-Betrieb ihres Vertrauens. Auch die konventionellen Heizsysteme haben einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Moderne Steuerungssysteme ermöglichen eine punktgenaue Anpassung der Temperatur an die Bedürfnisse der Hausbewohner.

Der technische Fortschritt fordert allerdings viel Wissen von den SHK-Anlagenmechanikern. In der dreieinhalbjährigen Ausbildung werden sie intensiv auf die Herausforderungen des Berufsalltags vorbereitet. Für ihren Einsatz im Unternehmen erhalten sie im ersten Jahr 792 Euro monatlich und steigern sich bis zum vierten Jahr auf 981 Euro. Im kommenden Juni werden Anpassungen erwartet. Nach einer mehrwöchigen E-Learning-Phase aufgrund der Pandemie können die Auszubildenden aktuell wieder an einigen Tagen in der Woche die Berufsschule besuchen. Die Klassen wurden aufgeteilt, sodass die Gruppen kleiner sind und Mindestabstände eingehalten werden können. „Die Bewerberlage ist in diesem Jahr erfreulich“, sagt Manzl. Dennoch lohnt es sich, bei den Innungsbetrieben anzufragen, ob diese noch freie Ausbildungsplätze haben. Voraussetzung für ein erfolgreiches Bestehen der Ausbildung sind gute naturwissenschaftliche Kenntnisse. In den Fächern Physik und Mathematik sollten Interessenten relativ sicher sein.

Viele Unternehmen freuen sich auch über Anfragen von ausgelernten SHK-Anlagenmechanikern, denn der Facharbeitermangel betrifft die Branche nach wie vor. Gerade jetzt spiele es auch eine große Rolle, dass neue Mitarbeiter gut ins Team passen, da das Arbeiten durch die Hygiene- und Abstandsregeln bereits erschwert ist. Der Kontakt der Baustellen-Teams wird minimiert, und es wird nur mit Maske gearbeitet. „Das ist eine große Herausforderung für uns alle. Aber im Vordergrund steht, die Kunden und die Monteure zu schützen“, betont Manzl.