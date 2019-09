Beim Festumzug durch Lübberstedt präsentieren die Teilnehmer am Sonntag wieder ihre kreativen Wagen. Ebenso wie die Ehrenpforten werden diese von einer Jury bewertet. (Monika Fricke)

Während des Erntefests präsentiert sich ganz Lübberstedt alljährlich in einem festlichen Glanz: Einerseits werden die Straßen für den bunten Festumzug herausgeputzt, andererseits beweisen die Umzugsteilnehmer jede Menge Kreativität. Der Vorsitzende des Festkomitees, Matthias Schulz, kündigt für dieses Wochenende,

7. und 8. September, ein buntes Festprogramm für alle Generationen an.

An beiden Festtagen lockt das

65. Erntedankfest auf das Gelände am Sportplatz und ins Dorf-

gemeinschaftshaus, wo allerlei Unterhaltung geboten wird. Das Erntedankfest startet am morgigen Sonnabend um 14 Uhr mit dem traditionellen Gottesdienst auf der Weide am Dorfgemeinschaftshaus. Pastor Björn Beißner hält die Andacht unter freiem Himmel, wo das Festkomitee einen Altar mit Blumen und Früchten der Sommerernte geschmückt hat. Die Musiker des Posaunenchors Hambergen- Wallhöfen umrahmen die Andacht musikalisch. Die Kinder und Frauen des MTV Lübberstedt tanzen zudem unter der riesigen Ernte-

krone.

Um 15 Uhr lädt das Festkomitee alle Lübberstedter und Gäste zur kostenlosen Kaffeetafel ins Dorfgemeinschaftshaus ein, in das zuvor die Erntekrone gebracht wurde. Schulz heißt dort alle Besucher willkommen, Ortsbürgermeister Dieter Langmaack hält die Fest-

rede. Bei Kaffee und Kuchen ist im Anschluss viel Zeit zum Klönen. Das Festkomitee veranstaltet zudem eine große Tombola mit attraktiven Preisen. Die Gewinne können ab 17 Uhr abgeholt werden.

Am Abend ist ab 19.30 Uhr Livemusik mit der Bremer Rockband V8 auf dem Festplatz angesagt. Der Eintritt ist frei. Die Musiker sind unter anderem bekannt durch ihre kraftvollen Auftritte im Meisenfrei Blues Club sowie auf dem Vege-

sacker Hafenfest, wo sie für Stimmung sorgen.

Auf dem Festplatz gibt es dem Festkomitee zufolge an beiden

Tagen Verkaufsstände mit Spielen und leckeren Speisen. „Eine Hüpfburg und ein Karussell stehen das Wochenende über gratis zur Verfügung“, erläutert Schulz.

Ein bunter Lichterzug zieht am Sonnabend ab 20 Uhr durch die Ortschaft und taucht Lübberstedt in ein besonderes Licht. Um 21 Uhr startet die große Ernteparty mit DJ Rainer. Er legt bei freiem Eintritt Musik für Jung und Alt im Dorfgemeinschaftshaus auf. Der Höhepunkt des Abends ist das Riesenfeuerwerk auf dem Festplatz, das um 21.30 Uhr gezündet wird.

Am Sonntag ab 12.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer des Festumzugs am Lübberstedter Bahnhof in der Waldstraße. Um 13 Uhr setzen sich die bunten Festwagen unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Augustendorf in Bewegung. Nach der Ankunft auf dem Sportplatz nimmt der zweite Vorsitzende des Festkomitees, Sven Balke, die Prämierung der Erntewagen und Ehrenpforten vor.

Auf dem Festplatz und im Dorfgemeinschaftshaus wird zum Abschluss noch einmal kräftig gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Mit der Abschlussparty klingt das Erntedankfest ab 16 Uhr bei Musik und Tanz aus.