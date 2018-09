Auflage des Herbstmarkts. Bis einschließlich Sonntag dreht sich auf dem Festplatz am Amtsplatz alles um Geselligkeit und gute Laune. Blasmusik, Feuerwerk und eine 90er-Jahre-Party stehen unter anderem auf dem Programm. Los geht es heute schon vor der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr mit einem Familientag und vielen Angeboten. Ab 15 Uhr gibt es im Festzelt im Rahmen des Seniorennachmittags Kaffee und Kuchen für Jedermann. Für jedes Kaffeegedeck werden fünf Euro berechnet. Dafür gibt es Unterhaltung: Die Musiker des Blasorchesters Lilienthal treten auf. Und die Kinder der Kitas Löwenzahn und Pusteblume tragen dem Publikum ihre einstudierten Lieder vor. Um 18 Uhr eröffnet Bürgermeister Andreas Wittenberg mit Ortsvorsteherin Giesela Schwertfeger den Herbstmarkt mit dem traditionellen Fassanstich. Zur Feier des Tages wird anschließend Freibier ausgeschenkt.

Um 19.30 Uhr setzt sich der

Laternenumzug durch den Ort in Bewegung. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Festplatz. Nach dem Umzug erhaltend die jungen Laternenläufer eine kleine Überraschung, sagen die Organisatoren.

Um 21 Uhr wird das große Feuerwerk am Festplatz gezündet. Anschließend beginnt eine Megazelt- party von und mit dem Team der Pam-Pam-Diskothek unter dem Motto „Project Herbstmarkt“. Der Eintritt kostet bis 22 Uhr vier Euro. Für Besucher, die später kommen, sind es sieben Euro.

Am Sonnabend, 15. September, nimmt das Markttreiben um 13 Uhr wieder Fahrt auf. Um 14 Uhr startet der Festwagenumzug auf dem Lidl-Parkplatz. Ein Spielmannszug begleitet die Teilnehmer.

Ab 15 Uhr werden im Festzelt Kaffee und Kuchen gereicht. Um

17 Uhr sollen dort zu stimmungsvoller Musik die kreativen Köpfe der schönsten Wagen ausgezeichnet werden. Um 21 Uhr steigt im Festzelt die 90er-Jahre-Party mit der Liveband Aquacity. Der Eintritt kostet acht Euro.

Der Sonntag, 16. September, startet mit einem Gottesdienst. Beginn ist um 11 Uhr in der Martin- Luther-Kirche. Das Gotteshaus ist anschließend bis 16 Uhr geöffnet. Gegen 11 Uhr kommt der Flohmarkt am ZOB in Gang. Schnäppchenjäger können an den Ständen der Beschicker entlang flanieren. Wer seinen Einkaufsbummel ausdehnen möchte, ist dazu bis 16 Uhr eingeladen: Die Geschäftsleute öffnen zum Sonntagsshopping. Auch der Wochenmarkt ist dabei.

Von 13.30 bis 17 Uhr treten Chöre mit Liedern von der See im Festzelt auf. Angemeldet haben sich der Shanty Chor Hiesfeld, der Schaumburger Shanty-Chor, die Sänger vom Shantychor Windjammer Plön und vom Shanty-Chor Loxstedt zu Auftritten.